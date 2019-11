Juventus | rinnovo in vista per il pupillo di Sarri | Paratici conferma!

Juventus - Paratici svela : “il rinnovo di Cuadrado è molto vicino. Higuain? Tra i primi centravanti al mondo” : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato prima del match con il Milan, soffermandosi su Higuain e sul rinnovo di Cuadrado Il match con il Milan e il rinnovo di Cuadrado, passando anche per il momento di Higuain. Questi sono i temi analizzati da Fabio Paratici alla vigilia della sfida con i rossoneri, che chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il ...

Juventus - Cuadrado da jolly ad indispensabile : sarebbe pronto il rinnovo di contratto : Nella Juventus che sta raccogliendo notevoli risultati in Serie A ed in Champions League, stanno brillando diversi giocatori: in difesa la leadership di Bonucci è evidente, anche se nel match contro la Lokomotiv Mosca ha commesso un errore che poteva costare ai fini del risultato finale, così come la qualità di Pjanic sta contribuendo a rendere piacevole ed efficace il gioco dei bianconeri. La sorpresa maggiore però, in questo inizio di ...

Juventus - Dybala si riprende la vecchia signora : rinnovo e ingaggio top : Juventus – Doveva essere la notte di Cristiano Ronaldo ed invece ci ha pensato Paulo Dybala a rubare le prime pagine di tutti i giornali dopo la doppietta decisiva in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Due gol pesantissimi per l’economia del girone della Juventus ed ancor di più per il futuro del fantasista argentino, partito in sordina ad inizio anno e capace man mano di ritrovare verve e spazio nelle complicate gerarchie ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus - tra rinnovo e addio : cambia il futuro di Dybala e Higuain : Juventus – Dopo essere stati ad un passo dal lasciare la Juventus in estate, ora Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono pronti a blindare il proprio legame con i colori bianconeri ancora per altri anni. Secondo infatti quanto riportato da ‘Sportmediaset’, nei prossimi giorni potrebbero registrarsi passi in avanti in merito al rinnovo dei due attaccanti argentini. Juventus, Dybala-Higuain verso il rinnovo Il Pipita è in scadenza ...

Calciomercato Juventus - altro che addii : arriva il doppio rinnovo! : Calciomercato Juventus- Un’estate trascorsa tra voci di mercato e potenziali colpi di scena, ora spazio al clamoroso rovescio della medaglia con conferme totali e improvvise. Di fatto, Dybala e Cuadrado sarebbero ormai pronti a mettere nero su bianconero il rinnovo contrattuale con la Juventus. Il primo potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024 con leggere adeguamento. Come anticipato, la Joya è stata ad un passo dall’addio ...

Paratici sorprende : rinnovo col Napoli difficile - la Juventus si fa avanti : Paratici Juventus – Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, sta per l’ennesima volta provando a sorprendere tutti con un colpo inatteso. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società piemontese starebbe provando l’ennesimo “scippo” al Napoli. A riportare la notizia, è il portale calciomercato.com, secondo cui l’interesse del club di Corso Galileo Ferraris per Elseid Hysaj è ...

Calciomercato Juventus : obbiettivo blindare Szczesny con un rinnovo fino al 2023 : Il Calciomercato della Juventus non guarda solo ai possibili colpi in entrata. Fabio Paratici inizia ad affrontare anche le questioni interne e se i rinnovi di Matuidi e Caudrado sono le situazioni più calde, presto si parlerà anche di Wojciech Szczesny. Il francese e il colombiano sono in scadenza di contratto e i colloqui sono imminenti perché il rischio è quello di perderli a parametro zero la prossima estate. Il polacco è invece legato con ...

Juventus - rinnovo importante in vista per uno dei pilastri di Sarri : Juventus – Sembrava dovesse essere uno dei primi, in estate, a fare le valigie, ma Blaise Matuidi ha confermato la sua centralità nella Juventus ed oggi è assolutamente intoccabile. Da esubero a protagonista. Blaise Matuidi si è presto la Juve a suon di prestazioni intelligenti, e adesso la squadra di Sarri non può davvero fare a meno di lui. Ecco perché, presto, potrebbe arrivare il rinnovo. Juventus, Matuidi verso il rinnovo Il ...

Juventus - non solo Cuadrado : un pilastro bianconero verso il rinnovo : Juventus – Presto la Juventus potrebbe aprire le trattative per il rinnovo di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza nel giugno 2021. Infatti, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero avrebbe intenzione di anticipare i discorsi per il prolungamento visto che si tratterebbe anche di un ruolo delicato e che meriterebbe la massima attenzione. Juventus, Szczesny verso il rinnovo La Juve offrirebbe 4 ...

Juventus - Higuain vuole ridiscutere il rinnovo di contratto entro fine anno (RUMORS) : La Juventus di Maurizio Sarri si ritrova in squadra un giocatore che sembrava in procinto di lasciare Torino appena ritornato dal Chelsea: parliamo di Gonzalo Higuain, che sin dall'inizio della preparazione estiva con i bianconeri ha ribadito la volontà di rimanere alla Juventus giocandosi le sue carte con l'attuale settore avanzato. Con l'impegno e la determinazione il 21 bianconero si è conquistato un posto di titolare, 'portando' in panchina ...