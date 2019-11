Juventus | mistero Cristiano Ronaldo | rabbia dopo la sostituzione e infortunio | ma CR7 si

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019)reagisce conlain-Milan e lascia lo stadio in anticipo: Sarri parla di possibile, ma il portoghese si aggrega alla Nazionale Due sostituzioni nelle ultime due partite, con il risultato ancora da acquisire. Si fa fatica a ricordare l’ultima volta che una squadra ha rinunciato in due occasioni aper povare a risolvere due gare complicate, per giunta riuscendoci. Il portoghese questa volta non l’ha presa bene: reazione stizzitail cambio, qualche parola di troppo verso la panchina e via, dritto nello spogliatoio. CR7 ha anche lasciato lo Stadium in anticipo per volare in Portogallo ed aggregarsi alla sua nazionale. È chiaro che la sua condizione fisica non è al top: Maurizio Sarri ha provato a fare chiarezza parlando di un problema al ginocchio, ma i tifosi bianconeri non si spiegano il ...

