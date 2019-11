Juventus | frattura della cartilagine della decima costola | niente Nazionale per Matuidi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ieri sera Blaise, nel corso del secondo tempogara contro il Milan, ha chiesto il cambio dopo aver accusato un dolore al costato. Al terminepartita il centrocampistaè stato immediatamente portato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti. Infatti, il giocatore era parecchio sofferente e per questo motivo lo staff medico bianconero ha voluto subito capire di che cosa si trattava. Per lui non sono arrivate buone notizie visto che poco fa la Juve con un comunicato apparso sul suo sito internet, ha comunicato che Blaiseha riportato una. Dunque il giocatore non potrà rispondere alla chiamataFrancia.resterà a Torino, ma Maurizio Sarri nei prossimi giorni dovrà fare a meno di ben 14 nazionali che rientreranno alla base solo a partire dalla metàprossima settimana....

juventusfc : Niente ritiro con la Nazionale Francese ???? per @MATUIDIBlaise , a causa di una frattura della cartilagine della de… - forumJuventus : Juventus, si teme la frattura di una costola per Matuidi #rvs ?? - walterol09 : RT @juventusfc: Niente ritiro con la Nazionale Francese ???? per @MATUIDIBlaise , a causa di una frattura della cartilagine della decima cos… -