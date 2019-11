Juventus | Capello si schiera con Sarri contro Ronaldo | ' Non dribbla nessuno da 3 anni'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) L'ex allenatore del Real Madrid, Fabiosi ètoCristianoa seguito della reazione avuta dal portoghese per la sostituzione operata dall'allenatore della, Maurizio, nella vittoria per 1-0 dei bianconeriil Milan. Il Nazionale portoghese era chiaramente arrabbiato e, di fatto, ha camminato dritto nel tunnel dopo essere stato sostituito al 54° minuto della partita., mentre era ospite di 'Sky Sports Italia', ha criticatoper il suo comportamento e ha continuato sostenendo che "Nonda tre". L'allenatore italiano ha aggiunto che non è stato carino per qualcuno della caratura di CR7 ignorare i suoi compagni di squadra e andarsene. Secondo l'ex allenatore bianconero: "è un grande campione,lo discute, ma non hatonegli ultimi tre". Secondo Fabio, al momento ...

