Juventus | Capello punge senza remore Cristiano Ronaldo | “non dribbla un avversario da tre

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’ex allenatore friulano ha commentato la partita dicontro il Milan, esprimendo un giudizio davvero negativo nei confronti del portoghese Partita negativa dicontro il Milan, conclusa al 55° minuto con la sostituzione decisa da Maurizio Sarri, che ha mandato in campo Dybala al posto del portoghese, pescando il jolly da tre punti. Lapresse Proprio la Joya ha realizzato infatti la rete che ha regalato il successo alla, una prodezza che ha fatto dimenticare i mugugni di CR7, andato direttamente negli spogliatoi dopo la sostituzione e poi dritto a casa prima della fine del match. Interrogato sul comportamento dell’ex Real, Fabioha commentato: “questo non mi è piaciuto, non è stato bello. Deve essere un campione anche quando esce. La verità è chenonunda tre anni. Io ho fatto le ...

GoalItalia : Ronaldo arrabbiato dopo il cambio, Capello: 'Non è stato bello' #JuventusMilan - ElGanspo : Juventus, Capello attacca Ronaldo: «Non dribbla un uomo da tre anni» - foothlines : Fabio Capello slams Cristiano Ronaldo after display in Juventus' win over AC Milan -