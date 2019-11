Italia Viva ha presentato due ementamenti al decreto fiscale per reintrodurre lo “scudo

Ex Ilva - i commissari al Tribunale di Milano : “Assenza scudo non concede il recesso”. Italia Viva presenta emendamento per reinserirlo : Non ci sono le condizioni giuridiche per il recesso e lo scudo penale non è una condizione che consente di uscire dal contratto firmato da ArcelorMittal con l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. È questo il cuore del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale di Milano dai legali dei commissari straordinari dell’acciaieria che fu della famiglia Riva. La ...

Ex Ilva - Migliore : “Italia Viva ha presentato emendamento per scudo ad Arcelor. Non indeboliamo Conte e il governo” : Italia Viva, come annunciato negli scorsi giorni prima da Matteo Renzi e poi da Raffaella Paita, prima firmataria, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale ad ArcelorMittal per lo stabilimento di Taranto. “Lo facciamo per togliere qualsiasi alibi all’azienda, ma condividiamo con il presidente del Consiglio che non è lo scudo che consente a Mittal di recedere dal contratto” afferma ...

ArcelorMittal - Italia Viva presenterà un emendamento per ripristinare lo scudo penale : Italia Viva, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, presenterà come annunciato nei giorni scorsi un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per i vertici di Arcelor Mittal nella realizzazione del piano per l’ex Ilva.La scadenza per depositare le proposte di modifica al decreto, collegato alla manovra, è fissata per lunedì mattina alle 9.30.

Carfagna - prove di dialogo con Renzi : “Forza Italia Viva è una suggestione” : L’ex premier: porte aperte ai futuri dirigenti. Poi la vicepresidente della Camera precisa: resto nel centrodestra

Carfagna : «L'ipotesi "Forza Italia Viva"? È suggestiva». Renzi : «Porte aperte» : Prove di dialogo tra Matteo Renzi e Mara Carfagna? Per ora è solo una «suggestione» ma i segnali di avvicinamento tra Renzi e una parte di Forza Italia sembrano farsi sempre...

Una tentazione chiamata Forza Italia Viva : Quello che qualche ora dopo il lancio di Italia Viva era solo un sfottò a mezzo social, diventa oggi una "suggestione" per il centro destra. È Mara Carfagna a dire che l'ipotesi "Forza Italia Viva", nel caso in cui Matteo Renzi si sfilasse dalla maggioranza di governo, potrebbe diventare una strada percorribile. E a rendere ancora più concreta questa possibilità è il ragionamento complessivo che l'esponente di Forza ...

Carfagna : "Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione se Renzi togliesse appoggio al governo di centrosinistra" : La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna oggi ha partecipato a Linkiesta Festival dove ha risposto ad alcune domande sul futuro suo, del suo partito e di un'eventuale vicinanza a Italia Viva di Matteo Renzi.Non è una novità il fatto che l'ex sindaco di Firenze strizzi l'occhio a Mara Carfagna e a tutti quelli che, come lei, ora si sentono a disagio in Forza Italia, ma l'ex ministra ci tiene a ...

Renzi chiama il partito di Berlusconi : “Noi approdo naturale - aspettiamo dirigenti”. Carfagna possibilista su “Forza Italia Viva” : Prove tecniche di unione tra il nuovo partito di Matteo Renzi e quello di Berlusconi. Con l’ex segretario Pd, già architetto del Patto del Nazareno, a rompere gli indugi: “Porte aperte a nuovi dirigenti”. Tutto si consuma sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, al festival de Linkiesta: “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe ...

Renzi : nascita Italia Viva creerà scossoni anche a Destra : Renzi: "La nascita di italia viva sta provocando un cambiamento nello schieramento politico del Paese e sta provocando scossoni profondi

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Mara Carfagna : "Forza Italia Viva? Suggestione se cade il Governo". Matteo Renzi : "Porte aperte" : Scambio di messaggi tra l’azzurra Mara Carfagna e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da Forza Italia, suggerendo il nome Forza Italia Viva. “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una ...

Carfagna apre a Renzi : “Se rompe con il governo facciamo Forza Italia Viva” : Mara Carfagna, ospite a Milano del Linkiesta Festival, ha fatto una battuta su un possibile progetto politico con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi: "Se dichiarasse di non voler sostenere più questo governo di sinistra, ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione".Continua a leggere

Andrea Titti molla Zingaretti per Italia Viva. Emorragia Pd - perché è un colpo durissimo : Fuori un altro. Il Pd perde pezzi importanti, tutti in direzione Matteo Renzi. L'ultimo è Andrea Titti, nome sconosciuto a molti ma uomo di peso nel Pd del Lazio, il "cuore" della segreteria del governatore Nicola Zingaretti. "Ho rassegnato le dimissioni dalla direzione della Provincia di Roma e dal