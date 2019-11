Italia | Mancini | “Ronaldo | ci vuole rispetto!” Il ct ha parlato anche di Balotelli e

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Italia - Mancini tra scherzo e serietà : “Buffon e De Rossi di nuovo in azzurro? Sarebbe una cosa bella…” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha parlato della possibilità di convocare De Rossi e Buffon, non chiudendo definitivamente la porta Roberto Mancini non chiude la porta a Gigi Buffon e Daniele De Rossi, sottolineando come entrambi potrebbero ricevere una nuova convocazione in azzurro. Foto Francesca Soli /LaPresse Presente alla conferenza stampa per ufficializzare il nuovo accordo tra FIGC e Rai, il ct della Nazionale ...

Qualificazioni Euro 2020 – Italia - Mancini ironizza : “record di Pozzo? Preferirei i suoi due Mondiali e l’Olimpiade” : Roberto Mancini eguaglia il record di 9 vittorie consecutive firmate da Pozzo nel 1938-1939: il CT azzurro baratterebbe volentieri il primato con i due Mondiali vinti dall’ex tecnico Italiano Grazie al successo ottenuto per 0-5 sul Liechtenstein l’Italia ha vinto la sua 9ª gara consecutiva, record che permette a Roberto Mancini di eguagliare le nove vittorie che Pozzo riuscì a mettere insieme fra il 1938 e il 1939. Un record ...

Liechtenstein-Italia - Mancini : “Ho avuto buone risposte. Pozzo? Ha vinto due Mondiali - mi basterebbe l’Europeo” : Al termine della gara contro il Liechtenstein il ct Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione della Nazionale italiana: “All’inizio abbiamo fatto fatica per non aver trovato il secondo gol, cambiando tanto ci poteva anche stare. Ho avuto risposte positive, altre che possono migliorare. Ma questo è dovuto proprio al fatto che chi c’era oggi ha giocato poco insieme”. Sull’ottimo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

Liechtenstein-Italia - le pagelle di CalcioWeb : Cristante in stile il Padrino - Mancini partoriente [FOTO] : Liechtenstein-Italia, LE pagelle DI CalcioWeb – L’Italia fa 8 su otto. Vittoria in Liechtenstein per 0-5. Partita più complicata di quanto dica il punteggio. A segno Bernardeschi, Belotti con una doppietta, Romagnoli ed El Shaarawy. Belotti e Bernardeschi i migliori degli azzurri. Ottimo Salanovic nelle fila dei padroni di casa. In alto la FOTOGALLERY. Liechtenstein (5-3-2): B.Buchel 6.5; Rechsteiner 5.5, Kaufmann 6.5, Hofer ...

Repubblica : l’Italia di Mancini si prepara ad una mini tournée in Qatar : La Nazionale di Mancini è pronta a sbarcare in Qatar. Repubblica scrive che a marzo l’Italia dovrebbe svolgere una mini tournée nel paese arabo, con due amichevoli da disputare in vista dell’Europeo. La prossima settimana una delegazione della Federcalcio si recherà in Qatar per chiudere l’accordo relativo. Sul piatto c’è un’offerta da circa 7 milioni di euro. Di questi, 2 milioni sono di ingaggio e 4,5/5 milioni di diritti ...

Liechtenstein-Italia - Mancini schietto : “importante continuare a vincere - più vicini alle Nazionali top” : Il commissario tecnico ha parlato a poche ore dal match con il Liechtenstein, soffermandosi poi sul gap con le altre Nazionali Roberto Mancini non vuole che l’Italia abbassi la concentrazione e, a poche ore dal match con il Liechtenstein, il commissario tecnico azzurro torna a parlare per mettere in guardia i propri giocatori. Jennifer Lorenzini/LaPresse Intervistato ai microfoni di Raisport, il ct ha ammesso: “c’è la ...

LIVE Liechtenstein-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : tanti esperimenti per Mancini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni Mancini – Programma, tv e probabili formazioni di Liechtenstein-Italia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liechtenstein-Italia, ottava giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno fatto percorso netto sinora, con sette vittorie su sette, ed hanno così ottenuto con tre partite di anticipo il pass per la ...