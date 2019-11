Italia-Islanda Under21 | Qualificazioni Europei 2021 | programma | orari e tv

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under21 : i convocati dell’Italia per Islanda e Armenia. Moise Kean osservato speciale : Riparte l’avventura della Nazionale italiana di Calcio Under21 nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Gli azzurrini, attualmente, sono terzi nel Gruppo 1 a due lunghezze dall’Islanda e a tre dall’Irlanda, che però hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. Per questo la selezione di Paolo Nicolato vuol mettere fieno in cascina nei prossimi due impegni per risalire la graduatoria e far valere il proprio peso. La ...

In volo con gli F-35 Italiani a protezione dei cieli d'Islanda : Chiara Giannini Prima volta in Europa per i jet di quinta generazione A difesa di un Paese della Nato privo di forze armate La sirena dello scramble suona e i piloti corrono verso le navette che li porteranno ai loro velivoli. Passano pochi minuti dall'allarme al decollo degli F-35, impegnati a Keflavik per l'operazione Northern Lightning, una missione Nato che prevede la copertura della difesa dei cieli islandesi, ma ancor più di ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : spiccano Islanda-Francia e Repubblica Ceca-Inghilterra. La Grecia sfida l’Italia : Tornano le Qualificazioni agli Europei 2020. La settima giornata prenderà il via oggi (10 Ottobre) per concludersi sabato 12 Ottobre. Saranno ben venticinque le gare in programma e scenderanno in campo alcune delle squadre più forti del vecchio continente come la Francia, l’Inghilterra, il Belgio, la Spagna, il Portogallo e l’Italia. Ad aprire la settima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 sarà la gara tra ...

F-35 Italiani vigilano spazio aereo Nato Islanda : La TFA 32nd Wing formata da aerei F-35A ha raggiunto la Full Operational Capability (FOC) e garantirà il servizio di sorveglianza dello spazio aereo in Islanda per tre settimane nell'ambito delle operazioni Nato di Air Policing. Si è dato così ufficialmente avvio all'operazione "Northern Lightning". Lo riferisce oggi lo Stato maggiore della Difesa. L'importante traguardo raggiunto, che vede l'Italia essere il primo Paese dell'Alleanza ad ...