Italia in recessione sociale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) (A cura di Enzo Risso, Direttore scientifico di SWG). Il Pil del nostro Paese, secondo i dati del terzo trimestre diffusi dall’Istat, si è attestato a uno 0,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, marcando anche un incremento dello 0,1% sul secondo trimestre 2019. Se la condizione economica ufficiale dell’è, tendenzialmente, stazionaria, altrettanto non si può dire della condizionediffusa. Nel corso degli ultimi 16 anni c’è stato uno sfarinamento delle condizioni di vita delle persone, che si è condensato in un duplice processo di de-cetomedizzazione e ampiamento delle diseguaglianze sociali. Nel 2003, quasi il 70% deglini, si sentiva parte del ceto medio. Oggi, la quota è scesa al 42%, dopo aver toccato quota 39% negli anni che vanno dal 2012 al 2014. La piramide...

matteorenzi : Nessuno si domanda se ci sarà una nuova recessione ma solo quando. L'Italia concentri su questo le sue attenzioni,… -