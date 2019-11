Isis rivendica attacco ai militari italiani in Iraq L’esercito del Califfato ha agito

Isis rivendica l'attacco ai soldati italiani : "Colpiti i crociati" : L'Isis ha diffuso un comunicato tramite l'agenzia di propaganda Amaq ed ha rivendicato l'attentato avvenuto ieri in Iraq, nei pressi di Kirkuk, contro il team di forze speciali italiane. Questo il testo: "Con l'aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell'antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione ...

Siria - due preti uccisi dall'Isis : l'agguato rivendicato dallo Stato Islamico : Due preti sono stati uccisi dall' Isis oggi nella Siria nord-occidentale in un agguato rivendicato dallo 'Stato Islamico' nel distretto di Busayra, nella regione di Dayr az Zor sotto...

Isis rivendica attacco contro base militare in Mali : Rosa Scognamiglio Con un comunicato diffuso su Telegram, l'Isis ha rivendicato l'attacco terroristico con 49 morti contro la base militare in Mali. Si tratta dell'attacco più sanguinario a partire dal 2012 "I soldati del califfato hanno attaccato una base militare dove sono posizionati elementi dell'esercito Maliano appostata nel villaggio dell'Indelimane, nella regione di Menaka, con diversi tipi di armi". Con questa dichiarazione, ...

Attacchi nel Mali rivendicati dall'Isis : 22.12 L'Isis ha rivendicato gli ultimi Attacchi contro i militari in Mali: quello di ieri contro una postazione delle truppe locali, che ha causato 53 morti, e quello di stamane in cui è rimasto ucciso un soldato francese. Lo riferisce 'Site', il sito di monitoraggio del 'mondo jihadista'. Entrambi gli Attacchi sono stati lanciati nella regione nord-orientale di Menaka,vicino al confine con il Niger. L'Isis ha attaccato "elementi dell'infedele ...