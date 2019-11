Iraq - attentato contro militari italiani. L’Isis rivendica l’attacco : “Colpiti crociati e apostati” : L’Isis ha rivendicato l’attacco ai militari italiani in Iraq. È quanto riporta Site. Nell’attacco, con un ordigno rudimentale, sono rimasti feriti cinque soldati delle forze speciali. “Con l’aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell’antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione e ...

Iraq - l'Isis rivendica l'attacco ai militari italiani : «Colpiti gli apostati» : l'Isis ha rivendicato l'attacco nel quale sono rimasti feriti cinque soldati italiani avvenuto intorno alle 12.30 di ieri, domenica 10 novembre. L'attentato è avvenuto...

Iraq - l'Isis rivendica l'attacco ai militari italiani : l'Isisi ha rivendicato l'attacco nel quale sono rimasti feriti cinque soldati italiani avvenuto intorno alle 12.30 di ieri, domenica 10 novembre. L'attentato è avvenuto...

Iraq - l’attacco ai militari rinnova l’allerta in Italia contro l’Isis : La Difesa si prepara a illustrare in Parlamento i dettagli non riservati dell'incidente di Kirkuk, che rende ancora più attuale la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. I responsabili della sicurezza nazionale non modificano l'allerta, già al livello massimo, i controlli sono continui in tutto il territorio.

Iraq - attentato contro militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno perde la gamba. «Sospetti su Isis» : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti, tre gravi. Uno ha perso una gamba, un altro una parte del piede. L'attentato, riferisce lo Stato...

Iraq - attentato contro i militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno perde la gamba. «Sospetti su Isis» : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti, tre gravi. Uno ha perso una gamba. L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è...

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...