Iraq | l' Isis rivendica l' attacco agli italiani ma la missione continua

Iraq - l'Isis rivendica l'attentato ai militari italiani : "Con l'aiuto di Dio - colpiti i crociati" : Ancora l'Isis. I terroristi islamici rivendicano l'attacco ai militari italiani in Iraq di domenica 10 novembre, attacco avvenuto nei pressi di Kirkuk. Lo riporta Site, il centro che monitora l'estremismo islamico globale. Il comunicato con cui l'Isis ha rivendicato l'attacco è stato diffuso attrave

Iraq - l’attacco ai militari rinnova l’allerta in Italia contro l’Isis : La Difesa si prepara a illustrare in Parlamento i dettagli non riservati dell'incidente di Kirkuk, che rende ancora più attuale la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. I responsabili della sicurezza nazionale non modificano l'allerta, già al livello massimo, i controlli sono continui in tutto il territorio.

Iraq - attentato contro militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno perde la gamba. «Sospetti su Isis» : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti, tre gravi. Uno ha perso una gamba, un altro una parte del piede. L'attentato, riferisce lo Stato...

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...