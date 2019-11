Iraq | l’attacco ai militari rinnova l’allerta in Italia contro l’Isis

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 11 novembre 2019) La Difesa si prepara a illustrare in Parlamento i dettagli non riservati dell'incidente di Kirkuk, che rende ancora più attuale la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. I responsabili della sicurezza nazionale non modificano l'allerta, già al livello massimo, illi sono continui in tutto il territorio.

ItalianNavy : #Iraq, attacco IED: 5#militari italiani feriti. Il #CSMM Ammiraglio #CavoDragone segue con attenzione l’evolversi d… - Agenzia_Ansa : L'attacco agli italiani in #Iraq a due giorni dall'anniversario dell'attentato di #Nassiriya. Il ricordo di quella… - RaiTre : #Iraq, attentato esplosivo contro militari italiani, cinque feriti. Tre sono in gravi condizioni. L'attentato è avv… -