Iraq | figlio Intravaia | ‘attentato dolore che si rinnova’

(Di lunedì 11 novembre 2019) Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Il nuovo attentato innon può che riaprire una ferita, mai rimarginata”. Così Marcodel brigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya, di cui oggi ricorre il sedicesimo anniversario. ‘Per me e la mia famiglia ‘ ha detto‘ è unche si rinnova ogni volta che si verificano attentati contro i nostri militari o di incidenti che li vedono coinvolti. Ieri, appresa la terribile notizia dell’attacco che ha ferito nostri cinque militari in, abbiamo seguito con apprensione e tristezza l’evolversi della situazione, minuto per minuto. Iloggi è molto grande. Ai militari feriti, alle loro famiglie e a tutti i loro colleghi va la nostra affettuosa vicinanza. Sentire di un nuovo attentato a Nassiriya, in concomitanza con il sedicesimo anniversario della strage del ...

