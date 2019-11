Iraq : attentato Nassirya - Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha deposto, nel cortile Maqueda di Palazzo Reale, a Palermo, una corona di alloro in memoria dei caduti siciliani di Nassiriya nel sedicesimo anniversario della strage del 2003. Insieme al presidente

Iraq : attentato Nassirya - Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti (2) : (Adnkronos) – Il 12 novembre del 2003, a Nassirya, un camion cisterna imbottito con circa 300 chilogrammi di tritolo mescolato a liquido infiammabile fu lanciato contro la base italiana, seminando morte. “Altissimo fu il tributo di sangue pagato dalla Sicilia che vide il sacrificio di sette suoi figli ‘ ha aggiunto – Il 12 novembre 2003 in Iraq persero la vita Giovanni Cavallaro, sottotenente, originario di Messina; ...

Iraq : attentato Nassirya - Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha deposto, nel cortile Maqueda di Palazzo Reale, a Palermo, una corona di alloro in memoria dei caduti siciliani di Nassiriya nel sedicesimo anniversario della strage del 2003. Insieme al presidente dell’Ars, il comandante della Legione Carabinieri Sicilia Giovanni Cataldo e il comandante militare dell’esercito ...

Iraq - attentato contro militari italiani. Il figlio di una vittima di Nassiriya : “Ferita riaperta” : Marco Intravaia, figlio del brigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya di 16 anni fa, ha commentato l'attentato al convoglio delle forze speciali italiane di ieri a Kirkuk, in Iraq, nel quale sono rimasti feriti tre miliari: "Il dolore oggi è molto grande. Il nuovo attentato in Iraq non può che riaprire una ferita, mai rimarginata".Continua a leggere

Iraq : figlio Intravaia - ‘attentato dolore che si rinnova’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Il nuovo attentato in Iraq non può che riaprire una ferita, mai rimarginata”. Così Marco Intravaia, figlio del brigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya, di cui oggi ricorre il sedicesimo anniversario. ‘Per me e la mia famiglia ‘ ha detto Intravaia ‘ è un dolore che si rinnova ogni volta che si verificano attentati contro i nostri militari o di incidenti che li ...

Attentato in Iraq - le condizioni dei soldati feriti : “Amputazioni a piedi e gambe” : Sono ancora gravi le condizioni di tre dei cinque militari rimasti feriti nell'Attentato verificatosi ieri a Kirkuk, in Iraq, contro un convoglio delle forze speciali italiane. Avrebbero subito amputazioni alle gambe e ad un piede. Intanto, proseguono le indagini degli inquirenti per cercare di individuare i responsabili dell'attacco: tra le prime piste, quella dell'Isis.Continua a leggere

Attentato in Iraq : feriti Marco Pisani - Paolo Piseddu - Andrea Quarto - Emanuele Valenza - Michele Tedesco : Nell’Attentato esplosivo in Iraq contro militari italiani di ritorno da una missione sono rimasti feriti cinque connazionali, di cui tre

Iraq - attentato contro i soldati italiani : 5 feriti. Erano a fianco dei peshmerga curdi : I feriti non sono in pericolo di vita, ma due hanno subito un’amputazione. Sono incursori del Col Moschin e della Marina

Attentato in Iraq - quanti sono e che cosa fanno i militari italiani in missione all'estero : I nomi dei militari feriti in Iraq nei pressi di Kirkuk. L'Italia con l'operazione "Prima Parthica" fornisce personale ai...

Iraq - attentato a Kirkuk : 5 militari italiani feriti - 3 gravi. Uno perde la gamba : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti nel nord del Paese, nei pressi di Kirkuk. Per uno di loro sarebbe stata necessaria l'amputazione di una...

Iraq - attentato contro militari italiani : 5 feriti - tre gravi : L’attacco avvenuto nella zona di Palkana, tra Erbil e Kirkuk. Un ordigno rudimentale è scoppiato al transito di un team misto di forze speciali. Il ministro della Difesa: «Non ci sono evidenze che l'attacco fosse rivolto agli italiani»

Attentato a Kirkuk in Iraq : feriti cinque militari italiani : Nella mattinata di questa domenica 10 novembre c'è stato un Attentato esplosivo in Iraq contro militari italiani di ritorno da una missione nei pressi di Kirkuk: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa direttamente da fonti del Ministero della Difesa, allertata dal Capo di Stato maggiore Enzo Vecciarelli. cinque soldati italiani feriti in Iraq Un ordigno rudimentale è ...