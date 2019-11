iPhone 11 Pro | l' adesivo per trasformare il tuo vecchio iPhone

Mangia la polvere l’iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi : foto non così perfette : Le foto scattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglio rispetto ai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand Huawei e Xiaomi. La più recente classifica presente sul sito degli esperti di fotografia DxOMark ...

L’adesivo per trasformare il vecchio iPhone in un 11 Pro : (Foto: Aliexpress) Per passare da iPhone X o iPhone Xr a iPhone 11 bisogna mettere pesantemente mano al portafogli, preventivando anche diverse centinaia di euro pur dando in permuta (con conguaglio) il vecchio modello all’Apple Store. Oppure, in alternativa, si può spendere l’equivalente di due caffè. Per molti utenti l’iPhone è uno status symbol, qualcosa da mostrare confermando che l’apparire sia più importante della ...

Come proteggere una nota su iPhone - iPad e Mac : Gli smartphone e i computer sono ormai diventati parte integrante delle nostre vite e in quanto tali, molte volte, si trasformano in contenitori di dato sensibili che vogliamo memorizzare. Essendo però, appunto, sensibili, bisogna far leggi di più...

C’è il progetto di un iPhone con schermo avvolgente : (Foto: Uspto) Un iPhone con schermo avvolgente che gira tutto attorno al corpo centrale è protagonista di un interessante brevetto registrato e pubblicato sul sito americano Uspto. Come da immagine qui sopra si tratterebbe di una soluzione estrema, con due display curvi uniti tra di loro e tutta la componentistica piazzata nell’intercapedine. Il risultato è una sorta di evoluzione di un’idea apparsa nel 2013 e riferita a una ...

Recensione CUBOT X20 Pro - il medio gamma che prova a travestirsi da iPhone : Abbiamo testato per qualche giorno CUBOT X20 Pro, il nuovo medio gamma del produttore cinese che si finge un iPhone, ma con un prezzo decisamente accessibile. L'articolo Recensione CUBOT X20 Pro, il medio gamma che prova a travestirsi da iPhone proviene da TuttoAndroid.

Cala la domanda di iPhone 11 Pro Max - molto meglio iPhone 11 : iPhone 11 Pro Max non sta andando benissimo e la riduzione del numero di display richiesto alla linea di approvvigionamento lo indica chiaramente. Invece vanno molto meglio le vendite di iPhone 11, il cosiddetto iPhone economico, erede di iPhone XR, entrambi con display LCD. Secondo il noto analista Kuo, le (Continua a leggere)L'articolo Cala la domanda di iPhone 11 Pro Max, molto meglio iPhone 11 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

iPhone 5 - Apple avverte i proprietari : aggiornate o niente connessione : Fonte: macrumors.com Giunge un annuncio importante direttamente da Apple, rivolto a tutti coloro che possiedono un iPhone 5 e non hanno ancora installato l’ultima versione del software rilasciato dall’azienda. Infatti, al fine di evitare che un altro fenomeno di obsolescenza programmata di massa possa verificarsi a breve, Apple pubblica sul sito ufficiale un invito a scaricare l’ultimo aggiornamento rilasciato per iPhone ...

Aggiornate iPhone 5 entro il 3 novembre o avrete grossi problemi - l’allerta di Apple : Chi possiede un iPhone 5 deve necessariamente installare l’aggiornamento al sistema operativo iOS 10.3.4 entro il 3 di novembre. Chi non provvederà per tempo non avrà più accesso ad App Store, iCloud, Mail, Safari e a molte altre app che richiedono il collegamento a Internet. Ricordiamo che gli iPhone 5 sono gli smartphone Apple disponibili da settembre 2013, quindi sono piuttosto datati ma ce ne sono ancora tantissimi in circolazione. La ...

iOs 13.1.3 - alcuni utenti iPhone hanno problemi di durata della batteria : (Foto: Apple) L’ultimo aggiornamento a iOs 13.1.3 sembra aver portato con sé un effetto collaterale davvero molto grave come un calo netto dell’autonomia della batteria dei nuovi iPhone 11 (e di quelli più datati) andando a inficiare uno dei punti forti della nuova generazione degli smartphone Apple. A mettere in risalto la vicenda è stato Gordon Kelly, tra i più esperti giornalisti tech di Forbes, che ha raccolto le lamentele di ...

iPhone 11 Pro - vale la pena comprarlo solo per la fotocamera? : È passato più di un mese dal lancio dei nuovi iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. La nostra prima impressione, espressa in modo un po’ brutale in questo articolo, sarà cambiata dopo giorni e giorni di utilizzo quotidiano? Sicuramente alcuni aspetti sono stati approfonditi (la batteria che dura di più, per esempio, lo fa davvero), altri confermati (i processori A13 Bionic sono potentissimi, ma poi nell’uso standard con le app di ...

Fondamentale iOS 13.2 per risolvere tanti problemi sugli iPhone : ecco quando uscirà : Inutile negarlo, sono in tanti ad aspettare l'uscita di iOS 13.2, l'aggiornamento Apple atteso un po' come l'unica soluzione possibile ai problemi riscontrati sugli iPhone a seguito del primo update iOS 13 e poi pure ai firmware minori iOS 13.1. Sulla specifica data di uscita (più che probabile) ci sono delle informazioni valide da fornire ai lettori. Le notizie trapelate in merito all'uscita dell'aggiornamento iOS 13.2 sono state rese note ...

iPhone 11 : le migliori cover per proteggere il nuovo smartphone di Apple : Il nuovo smartphone della Apple è già sul mercato ed è partita la caccia alle migliori cover da esibire per essere sempre...

Con iOS 13.1.3 mitigati i problemi di batteria su iPhone? Segnali incoraggianti : I problemi di batteria su iPhone a che punto sono dopo il rilascio dell'aggiornamento iOS 13.1.3.? Il lavoro degli sviluppatori in riferimento all'autonomia di nuovi ma soprattutto vecchi melafonini può dirsi finalmente perfetto o quasi? L'ultimo aggiornamento Apple ha fatto capolino due giorni fa, esattamente la sera di martedì: motivo per cui è proprio il momento di sottolineare quali sono i primi riscontri degli utenti. I problemi di ...

Come spegnere e forzare riavvio iPhone 11 - 11 Pro e Max : Lo scorso 10 settembre Apple ha finalmente presentato la nuova gamma di iPhone, formata da tre modelli: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Tali modelli, avendo ereditato il design dei dispositivi leggi di più...