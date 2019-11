Io sono Giorgia è il manifesto involontario della nostra idiozia

Che Tempo Che Fa - Luciana Littizzetto parodia il meme Meloni "Io sono Giorgia" (VIDEO) : Anche Luciana Littizzetto si unisce alla "Io sono Giorgia challenge", che da una quantità di Tempo ormai infinita propone sui social migliaia di versioni dell'estratto di un discorso di Giorgia Meloni alla manifestazione del centrodestra del 19 ottobre a San Giovanni in Laterano a Roma. "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana" con corollario di "genitore 1 e genitore 2" è stata trasformata in una hit da discoteca e si è ...

Giorgia Meloni sono stata la babysitter della figlia di Fiorello : Giorgia Meloni è stata ospite del “Maurizio Costanzo Show” e nel corso dell’intervista, non ha parlato solo di politica ma anche di sé stessa e del suo passato, in particolare dei lavori che ha svolto quando era una ragazzina, prima di entrare in politica. La Meloni ha raccontato ancora una volta di aver lavorato come babysitter, in particolare a casa Fiorello. Che la ministra fosse stata la tata della figlia di Fiorello non è però una novità: ...

Meloni mania - #iosonogiorgiachallenge spopola in rete : A ispirare la sfida social il discorso della leader di Fratelli d'Italia pronunciato durante la manifestazione 'Orgoglio...

“sono Giorgia - sono una madre - sono cristiana” : il remix del discorso di Meloni diventa una hit virale : “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana“. Questa frase pronunciata con veemenza dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel discorso che ha tenuto durante la manifestazione del centro destra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre scorso è diventata il ritornello di “Io sono Giorgia”, una hit che sta spopolando sul web con un video che è diventato virale. A ...

Giorgia Meloni : "Se vinciamo in Emilia Romagna le elezioni sono inevitabili" : Per Giorgia Meloni la soluzione è una sola: bisogna tornare al voto. Se i partiti di governo, dice la leader di Fratelli d'Italia in una intervista al Corriere della Sera, "se nella regione rossa per eccellenza (l'Emilia Romagna, ndr), dove nemmeno possono invocare gli alibi della caduta della giunt

Taylor Mega dopo la rottura con Giorgia Caldarulo : “Non sono bugiarda” : Taylor Mega sulle polemiche dopo la rottura con Giorgia: “Passi tutto, ma bugiarda mai!” Taylor Mega ha rilasciato oggi un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ovviamente l’argomento portante dell’intervista è stato la sua storia (finita da qualche giorno) con Giorgia Caldarulo. Difatti in tanti hanno insinuato che questa relazione sarebbe stata creata solo a tavolino per ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate : Finisce dopo pochissimi mesi la storia tra l'influencer Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. A dichiararlo è la stessa influencer friulana su Instagram nelle sue Stories: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. In realtà diversi opinionisti hanno avanzato dubbi sulla veridicità di questa love story, accusando le ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. Se fino a poche ore fa questa era solo una supposizione derivante da indizi social, adesso è una certezza. A darne conferma è stata Taylor Mega durante una sessione di domande/risposte con i suoi follower. Era inevitabile che il nutrito gruppo di persone che la segue e che si è affezionata a lei, le facesse domande in merito. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Megghi Galo : "Come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme!" (Video) : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, è stata intervistata nuovamente da Barbara D'Urso, durante la puntata andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, per commentare le ultime novità riguardanti la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo che sarebbe già giunta al termine.Megghi, ormai ex amica di Giorgia Caldarulo, ha commentato la novità con un po' di sarcasmo, annunciando anche nuovi sviluppi riguardanti la vicenda delle ...

Taylor Mega e Giorgia si sono lasciate - Megghi Galo : “Mai state insieme” : Taylor Mega e Giorgia non stanno più insieme: parla Megghi Galo a Pomeriggio 5 Sarebbe già finita la relazione tra l’imprenditrice digitale Taylor Mega e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Il condizionale è d’obbligo perché le due non hanno ancora confermato il pettegolezzo. Ma ne è sicura Megghi Galo, altra ex del […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia si sono lasciate, Megghi Galo: “Mai state ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non sfugge : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non passa inosservato Fino a pochi giorni fa, Taylor Mega e la sua fidanzata Giorgia Caldarulo apparivano felici e serene. Le due ragazze sembravano incuranti di tutte le chiacchiere che si erano create intorno alla loro relazione. In molti infatti le hanno accusate di fingere […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non sfugge proviene da ...

Taylor Mega replica a Giorgia Venturini : “Rosica perché non sono stata con lei” : Scontro a Live-Non è la d’Urso tra Taylor Mega e Giorgia Venturini Faccia a faccia tra Taylor Mega e Giorgia Venturini a Live-Non è la d’Urso. Le due hanno finalmente avuto modo di confrontarsi in tv dopo le recenti dichiarazioni della valletta di Tiki Taka. A detta della Venturini, la relazione tra Taylor e Giorgia […] L'articolo Taylor Mega replica a Giorgia Venturini: “Rosica perché non sono stata con lei” ...

Live Non è la D’Urso - Giorgia Meloni su tutte le furie : «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio» : Live – Non è la D’Urso, Giorgia Meloni su tutte le furie: «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio». La leader di Fratelli d’Italia è l’ospite dell’uno contro tutti della quarta puntata del talk serale condotto da Barbara D’Urso. Dopo Matteo Salvini a Live non è la D’Urso torna un nuovo ospite politico. Durante la diretta della quarta puntata nel blocco dedicato all’uno contro tutti è arrivata ...

Live - Non è la d'Urso - Giorgia Meloni si arrabbia : 'Non sono qui a fare il pagliaccio' : A Live - Non è la d'Urso, Giorgia Meloni e Aida Nizar si sono rese protagoniste di uno scontro al vetriolo. Dopo l'arrivo di Matteo Salvini, la conduttrice Mediaset ha deciso di ospitare un altro personaggio politico. La leader di Fratelli d'Italia si è sottoposta al confronto con 5 vip agguerriti. Dietro le sfere questa settimana c'erano Giampiero Mughini, Alba Parietti, Roberto Alessi, Katia Ricciarelli e Aida Nizar. La prima ad aprire il ...