“Io sono Giorgia” è il manifesto involontario della nostra idiozia

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Giulia De Lellis conquista un nuovo record : “Io sono sconvolta!” : Giulia De Lellis con il suo primo libro ha venduto 100.000 copie: la sua reazione Circa un mese fa è uscito in tutte le migliori librerie di Italia il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Un libro che ha ottenuto in pochissimi giorni un successo straordinario da lasciare tutti davvero a bocca aperta, compresa la stessa influencer di origini romane. E a distanza ...

Tu si Que Vales : ospite Emma con il suo nuovo singolo “Io sono Bella” (video) : Tu Si Que Vales 2019 Emma ospite con il suo nuovo singolo Io Sono bella scritto da Vasco Rossi (video) nuovo appuntamento su Canale 5 ieri, sabato 2 novembre, con la terza puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. ospite in studio Emma che dopo l’intervista da Fabio Fazio, è ...

Celentano : “Io politico? No - ma sono molto preoccupato” : Su Adrian spiega ridendo: «Io credo che il pubblico amerà più Adrian che Adriano, per cui fino a quando il pubblico non si accorgerà di Adrian io sarò salvo...»

Truffa sanità - “anziani lasciati a 32 gradi” e “10 minori sottopeso” : così Blasoni tagliava i costi sulle sue residenze. Poi diceva : “Io sono Dio” : “Io sono l’imperatore…perché io sono Dio…io sono il capo”. Intercettato nella sala riunioni della sede del Gruppo Sereni Orizzonti il 15 aprile scorso, Massimo Blasoni si rivolge così ai suoi più stretti collaboratori durante una delle consuete riunioni settimanali in cui vengono prese “le più importanti decisioni in merito alle strategie da adottare per coprire le false rendicontazioni“, come scrive il ...

Lele Mora alla convention di Matteo Renzi : “Io mussoliniano - sono qui per salutare un amico” : “Io resto mussoliniano. E allora perché sono qui? Per salutare un amico”. Così Lele Mora, presente nel giorno conclusivo della decima edizione della Leopolda, a Firenze, che ha sancito la nascita del partito di Matteo Renzi, Italia Viva. L'articolo Lele Mora alla convention di Matteo Renzi: “Io mussoliniano, sono qui per salutare un amico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alex Belli - Delia e la sintonia trovata con Riccardo : “Io sono impazzito” : Alex Belli e Delia Duran dopo Temptation Island Vip: lei parla della sintonia trovata con Riccardo A Temptation Island Vip il percorso di Alex Belli e Delia Duran ha avuto il suo lieto fine. Dopo un falò di confronto di critiche e accuse, i due hanno deciso insieme di lasciare come una coppia il programma. […] L'articolo Alex Belli, Delia e la sintonia trovata con Riccardo: “Io sono impazzito” proviene da Gossip e Tv.

M5s - Piera Aiello : “Io tra le 100 donne più influenti al mondo per mia lotta antimafia? Sono felicissima - ma anche imbarazzata” : “Per 28 anni ho vissuto nell’anonimato e tutta questa attenzione ora mi crea imbarazzo e disagio. Sono felicissima, intendiamoci, è solo che Sono una persona molto umile, quindi tendo sempre a stare dietro le quinte”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Piera Aiello, deputata del M5s e testimone di giustizia, commenta la menzione della Bbc, che l’ha indicata come una ...

Caso NBA-Cina - Enes Kanter e l’attacco social a LeBron James : “Io sono ‘più di un atleta’ - non tu” : Duro attacco social da parte di Enes Kanter nei confronti di LeBron James: il cestista turco usa le famose parole ‘I’m more than an athlete’ Per ragioni differenti Enes Kanter e LeBron James sono i due cestisti più chiacchierati del momento, nonostante i loro nomi non compaiano in discorsi legati al basket giocato. Il primo è diventato il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan, grazie ai suoi ...

Renzi contro Salvini a Porta a Porta. Leader di Italia Viva : “Da 27 anni lui solo spot”. L’ex vicepremier : “Io oggi sono al 33% - lui al 4%” : Un banco semicircolare e non le consuete poltrone bianche: Bruno Vespa al centro, Matteo Renzi e Matteo Salvini ai lati. Il primo con completo blu e cravatta scura a tinta unita, l’altro sempre in blu ma con cravatta con piccola fantasia. Che sia un appuntamento imPortante per Porta a Porta lo si capisce dalle parole d’esordio di Vespa: “sono 13 anni che due Leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi”. Le ...

Inter-Juventus - Higuain decisivo : “Io in panchina? Decisione del mister - ma quando sono entrato…” : Gonzalo Higuain commenta la vittoria della Juventus sull’Inter nel derby d’Italia: le parole del calciatore argentino sono Dybala ed Higuain gli uomini decisivi per la Juventus nel Derby d’Italia: i due calciatori argentini hanno regalato ai bianconeri la vittoria contro l’Inter, che permette alla squadra di Sarri di volare al primo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Marco ...

Amici Celebrities - Ornella Vanoni show : “Io sono erotica nelle intenzioni : l’intellettuale mi faceva stare male - il camionista mi scop***” : Ieri sera, durante la puntata di Amici Vip in onda su Canale5, Platinette e Ornella Vanoni si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto dopo l’esibizione di Raniero Monaco di Lapio: “Posso farti una domanda, ma tu ti senti più uomo o più donna?”, ha chiesto la cantante alla giurata. “Tesero, tu sei ancora ai generi, io li ho superati da un pezzo. Io sono oltre”, ha replicato Platinette con il successivo commento ...

Inter - Godin : “Io leader? Sono nuovo. Conte come Simeone - ma ora conduco di più la palla” - poi parla di Sensi : “L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi Sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a ...