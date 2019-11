Integratori Palestra 2019 | i migliori che non fanno male | naturali | per donne | massa e

Fonte : correttainformazione

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’attività sportiva inpuò essere coadiuvata dall’assunzione dialimentari (cioè alimenti e sostanze che integrano ed implementano la presenza di alcune sostanze nel nostro organismo, come vitamine, proteine, sali minerali, ecc.) che non consentono solamente di dimagrire ma anche di modellare e scolpire alcune zone del corpo. Orientarsi nella “giungla” delle proposte che affollano il mercato deglisportivi non è sempre facile e questo articolo si pone come una piccola guida alla scoperta deidaper uomo e donna,, sani, per aumentare lamuscolare e per dimagrire. Isani eper chi va inSportivi e body-builder sanno bene che gliin sé e per sé non sono dannosi per la salute: essi rappresentano anzi una dose “extra” di sostanze prodotte da e/o ...

