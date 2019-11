Infortunio Matuidi | l’esito degli esami per il calciatore della Juventus

Juventus - Infortunio Matuidi : cresce la preoccupazione - ecco di cosa potrebbe trattarsi! : infortunio Matuidi - Brutto ko di Matuidi contro il Milan e punto interrogativo sulle attuali condizioni fisiche del centrocampista francese. L’ex PSG, uscito anzitempo dal match contro i rossoneri in favore di Rabiot, ha riportato una forte contusione al costato. Secondo le ultime indiscrezioni, Matuidi potrebbe aver riportato una leggera frattura ad una costola, a rivelarlo è stato Maurizio Sarri, in conferenza stampa, al termine del ...

Infortunio Matuidi - problemi per il francese della Juventus : Infortunio Matuidi – Si sta giocando il posticipo dell 12^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Milan che si si stanno affrontando in un match importante per la classifica di entrambe. A 20 minuti dal termine il risultato è sempre fermo sul risultato di 0-0, al 55′ Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo, il portoghese visibilmente contrariato per il cambio ha detto qualche parole in portoghese alla panchina ...