Industria : Anie - ‘produzione ancora debole - investimenti in tecnologie green’ (2) : (Adnkronos) – “Oltre al deterioramento del quadro europeo e in particolare dell’economia tedesca – sottolinea Busetto-, si riflette su queste tendenze una domanda interna in stagnazione. In questo scenario incerto, la variabile su cui fare leva in chiave anticiclica per sostenere la crescita resta quella degli investimenti, un fattore competitivo irrinunciabile per intercettare le nuove direttrici dell’innovazione ...