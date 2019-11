Indagato per turbativa d' asta il sindaco leghista di Gallarate

Tangenti Lombardia - il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani Indagato per turbativa d’asta : Andrea Cassani, sindaco leghista di Gallarate in provincia di Varese, è indagato per turbativa d’asta in uno dei filoni dell’inchiesta milanese su un sistema di Tangenti, finanziamenti illeciti, appalti e nomine pilotate con al centro l’ex responsabile FI a Varese Nino Caianiello. L’accusa riguarda una presunta nomina pilotata di due avvocati per un parere legale su un’azione di responsabilità intentata dall’ex giunta di centrosinistra ...

Viaggi e casa per il figlio - ambasciatore Indagato per corruzione : L’indagine della Finanza su Antonio Morabito, già in servizio a Montecarlo. Il pm: “Sfruttava il suo incarico per passare notizie agli investitori cinesi”

Mincione Indagato per il palazzo di Londra venduto al Vaticano. Il trust a Jersey e le banche : storia del raider partito da Pomezia : Non solo le verifiche in Vaticano. Raffaele Mincione, il finanziere italiano che negli ultimi anni ha effettuato una serie di scorribande tra banche, casse previdenziali, assicurazioni e immobiliare, è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. Secondo il Corriere della Sera l’indagine della procura di Roma è legata all’operazione di acquisizione nel dicembre 2012 con fondi di terzi (secondo gli ...

Scajola : Indagato per truffa aggravata per uso auto blu del Comune : L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia l'avrebbe utilizzata per andare in aeroporto di Genova diretto al processo di Reggio Calabria

Auto blu - Scajola Indagato per truffa aggravata : “Usa le vetture del comune di Imperia per andare in aeroporto” : Usa le Auto del comune di cui è sindaco per andare in aeroporto. Proprio negli stessi giorni in cui si reca a Reggio Calabria per partecipare alle udienze del processo in cui è imputato. Claudio Scajola ha un altro guaio giudizario. La procura di Imperia gli ha contestato la truffa aggravata ai danni dello Stato per l’utilizzo delle vetture del comune. A Scajola era già stato contestato il peculato d’uso, sempre per l’utilizzo dell’Auto di ...

Vieni - baciami : il prete Indagato per abusi su una bimba di 10 anni : "Vieni, abbracciami. baciami". È uno degli audio choc che rivelerebbero gli abusi sessuali compiuti da un prete di periferia, Don Michele Mottola, 60 anni, nei confronti di una bambina di 10 anni. La pedofilia tra le mura di una chiesa. Il caso, venuto alla luce mediante un'inchiesta de Le Iene, è dei più controversi e rabbrividenti che la cronaca recente abbia mai raccontato. La protagonista del racconto è Marina (si tratta di un nome di ...

Incidente sull'A13 - sterminata una famiglia : 19enne di Napoli Indagato per omicidio stradale : Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a bordo del quale viaggiava la famiglia rimasta uccisa nell'Incidente avvenuto sulla A13. Alla guida...

L'isola di Pietro 3 - trama 4ª puntata : Franco è Indagato per la morte di Chiara : La trama de L'isola di Pietro 3 si infittisce sempre di più, soprattutto adesso che la serie è giunta quasi al giro di boa. In attesa della messa in onda su Canale 5 della terza puntata, in programmazione nella prima serata di oggi, 1 novembre, sono state rilasciate online le prime anticipazioni sul quarto appuntamento con la serie. La puntata in questione andrà in onda l'8 novembre alle 21:25 sulla rete ammiraglia Mediaset e promette nuovi ...

Perugia - Indagato romeno : stupra la moglie e la chiude fuori casa : Federico Garau Lo straniero deve ora difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona. Le indagini, condotte dal pubblico ministero Gennaro Iannarone, hanno portato alla luce anni di soprusi e di violenze Arriva da Perugia la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa nei confronti di una donna. Stavolta a finire indagato è un romeno di 43 anni, accusato di avere maltrattato, ...

Caso Fiber - Conte : “Ho chiarito con Autorità per la Concorrenza. Nessun legame con il fondo di investimento Indagato in Vaticano” : Giuseppe Conte affronta in prima persona il Caso Fiber 4.0. La questione “è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma in una nota il presidente del Consiglio, dopo che la notte scorsa a respingere le accuse era stato Palazzo Chigi – Ho fornito all’Autorità tutte le informazioni richieste” e “con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen Indagato e convocato dai commissari! Pole position a rischio - la Ferrari spera : Max Verstappen è stato ufficialmente convocato dai commissari di gara del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Verstappen ha conquistato la Pole position dominando le qualifiche andate in scena nella prima serata italiana ma l’alfiere della Red Bull rischia una penalizzazione perché non ha rispettato le bandiere gialle sventolate all’ultima curva in ...

Sardegna - il governatore leghista Solinas Indagato per abuso d’ufficio : L'inchiesta della Procura di Cagliari riguarda la nomina a consulenti della Regione di due uomini dello staff del Presidente considerati suoi fedelissimi. L'ipotesi di reato è abuso d’ufficio ma per ora l'inchiesta sarebbe ancora solo in fase preliminare e l'iscrizione del governatore leghista sarebbe solo "un atto dovuto".Continua a leggere