Ilva | Conte ora è pessimista Il piano B | «paracadute» da almeno 15 milioni

Per Ilva Conte chiede aiuto pure a Merkel : Il dossier Ilva finisce sul tavolo del bilaterale tra Angela Merkel e Giuseppe Conte oggi a Palazzo Chigi. E’ quando i due si ritrovano a parlare da soli, per un quarto d’ora senza le rispettive delegazioni, che il presidente del Consiglio chiede consiglio sul ‘dossier Taranto’, il ‘cantiere Taranto’ come lo chiama lui immaginando una riconversione del sito industriale che possa tirare fuori dalle secche la ...

Ilva - il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a punto una controproposta per Mittal : Il cantiere Taranto, per citare la roboante espressione usata da Giuseppe Conte nella conferenza stampa a villa Pamphilj accanto a Angela Merkel, è fermo. Dall’ultimatum di 48 ore lanciato a Mittal sul futuro dello stabilimento ex Ilva sono passati quattro giorni. Non c’è un incontro fissato a palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio, i 5 stelle continuano a dire no allo scudo penale, cioè ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Libia - cooperare ma garantire diritti umani” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Scudo penale Ilva - Porro : 'Ci si può fidare di Conte? Dice tutto ed il contrario di tutto' : L'appuntamento con la rubrica di Nicola Porro 'Zuppa di Porro' si rinnova quotidianamente sui suoi canali social. Il giornalista, ogni giorno, affronta i temi di maggiore attualità politica, non mancando di esprimere il suo giudizio su quelli che sono i comportamenti delle figure chiavi dello scenario italiano. Nell'edizione dell'11 novembre ha scelto di porre il proprio focus sul premier Giuseppe Conte, manifestando riserve rispetto all'idea ...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

Ex Ilva - Migliore : “Italia Viva ha presentato emendamento per scudo ad Arcelor. Non indeboliamo Conte e il governo” : Italia Viva, come annunciato negli scorsi giorni prima da Matteo Renzi e poi da Raffaella Paita, prima firmataria, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale ad ArcelorMittal per lo stabilimento di Taranto. “Lo facciamo per togliere qualsiasi alibi all’azienda, ma condividiamo con il presidente del Consiglio che non è lo scudo che consente a Mittal di recedere dal contratto” afferma ...

Ex Ilva - Renzi mette nei guai Conte : Due emendamenti al decreto fiscale - uno specifico per l’ex Ilva, l’altro relativo a tutte le aziende che si trovano in situazioni simili - per ripristinare lo scudo penale in favore dei vertici di ArcelorMittal. Eccola la mossa dei Renziani nella partita complessa e delicata che il governo sta giocando in casa per provare a mettere sul tavolo una proposta da sottoporre al colosso franco-indiano dell’acciaio che ha deciso di ...

Ex Ilva - Salvini : “Da Conte - Di Maio e Renzi lacrime di coccodrillo - sono irresponsabili” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Lady Radio ha attaccato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che alcuni giorni fa aveva incontrato gli operai dell'ex Ilva. "Poteva pensarci prima di mettere a rischio il futuro di una città e di migliaia di lavoratori", ha detto Salvini che ha quindi giudicato quelle di Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi come "lacrime di coccodrillo".Continua a leggere

Ilva - verso il vertice Conte-Mittal : Attesa per le mosse del governo martedì al secondo incontro con Mittal. Da Conte la proposta di uno scudo «soft» e di misure per fronteggiare la crisi del settore se la multinazionale rispetterà i patti. Intanto l’amministrazione straordinaria ricorre al Tribunale di Milano contro il recesso. E se in fabbrica si lavora, l’indotto è in stato agitazione

Giuseppe Conte pronto a trattare con i Cinque Stelle : le ipotesi in campo per minimizzare la batosta-Ilva : Giuseppe Conte si trova in mezzo ai due litiganti: da una parte ArcelorMittal e dall'altra i parlamentari pugliesi del Movimento. La prima intenzionata a recedere il contratto con cui la lega all'ex Ilva dopo la rimozione del cosiddetto scudo penale (immunità necessaria per non incorrere in cause le

Ex Ilva tra l’attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte. Gli scenari per la gestione della fabbrica e quelli per i lavoratori : Secondo il premier Giuseppe Conte, una battaglia legale sul caso ex Ilva vedrebbe tutte le parti perdenti e, allo stesso tempo, “sarebbe la causa del secolo: non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” ha detto. Ma allo stesso tempo ha promesso che, nel caso in cui ArcelorMittal decida di andarsene, “ci sarà una battaglia legale sanguinosissima, saremo durissimi”. Vero è, inoltre, che la multinazionale ...

Ex Ilva : Della Vedova - ‘se Conte e M5S cambiano linea forse soluzione possibile’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – ‘Come, credo, ogni persona di buon senso, mi auguro che sia possibile una soluzione alla vicenda Ilva diversa dalla chiusura e da una nazionalizzazione senza prospettive e strategia. Purtroppo il buon senso è totalmente mancato a Conte e al M5S che si sono mossi anche su questo tema senza alcun contatto con la realtà (assecondati nell’ultima fase, va detto, da Pd e Iv)”. Lo afferma il ...

Nuovo faccia a faccia Conte-Mittal Ilva - pronto il ricorso in tribunale : La giornata domenicale segna una tregua apparente per l'ex Ilva di Taranto. In realta' preoccupazioni e tensioni restano forti ed evidenti per la vicenda ArcelorMittal, con la multinazionale che ha ormai avviato il sostanziale disimpegno dall'ex Ilva, cosi' come forte ed evidente e' la spaccatura della citta'. Tra chi vuole senza mezzi termini la chiusura Segui su affaritaliani.it