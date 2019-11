Il sindaco leghista di Riace Antonio Trifoli dichiarato decaduto

Riace - decaduto il sindaco leghista Trifoli : Era stato eletto dopo la sospensione di Mimmo Lucano. Per i giudici, che hanno accolto il ricorsi, non aveva diritto all’aspettativa e non poteva candidarsi nel Comune in cui era vigile urbano

“Trattato da immigrato clandestino” - il vicesindaco leghista di Sarzana rimpatriato dalla Cina : “Sono stato trattato da immigrato clandestino”. Parola di Costantino Eretta, vicesindaco leghista di Sarzana (La Spezia). Come racconta Fanpage.it lo scorso 6 novembre l’esponente del Carroccio è partito per la Cina insieme al sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, e un collaboratore del giornale Gazzetta della Spezia con l’obiettivo di far conoscere i prodotti delle Liguria e le aziende di val di Magra-Lunigiana. Ma per ...

Riace - il Comune (ora a guida leghista) fa trasferire l’ambulatorio sociale. Il battibecco tra il sindaco e il cronista del Fatto : Chiude l’ambulatorio medico sociale “Jimuel” a Riace. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, a trazione leghista, chiedendo ai medici volontari di trasferirsi in un locale che, però, non è abilitato. Nella struttura venivano curati migranti e cittadini in modo gratuito: “Non abbiamo mai chiesto la dichiarazione dei redditi – dice il responsabile dell’ambulatorio, Isidoro Napoli – aprivamo a tutti. La scelta fatta ...

Segre - a Ferrara il sindaco leghista propone la cittadinanza onoraria per la senatrice : A Ferrara il sindaco della Lega Alan Fabbri, fedelissimo di Matteo Salvini, ha deciso di conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria: "In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice, simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa".Continua a leggere

Matteo Salvini - bruttissimo colpo prima del voto in Emilia Romagna : il sindaco leghista lo molla e va col Pd : C'è chi decide di abbandonare il carro. O meglio il Carroccio. In un momento in cui la Lega scala la vetta dei sondaggi c'è un sindaco, quello di Bobbio (Piacenza), che passa al Pd. Si tratta di Roberto Pasquali, intenzionato in vista delle Regionali in Emilia-Romagna, a sostenere Stefano Bonaccini.

L'ex sindaco leghista di Treviso : "Balotelli? C'è anche razzismo verso i bianchi" : “Balotelli? C’è anche razzismo al contrario verso razza bianca”, a sostenerlo è Giancarlo Gentilini, storico sindaco leghista di Treviso, intervenuto stamattina a Radio Cafè per commentare i cori e gli insulti razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia di domenica scorsa.“Balotelli da quando è entrato nel mondo del calcio deve essere rispettato, qualunque sia ...

Ferrara - la giunta leghista di Alan Fabbri ha aumentato lo stipendio a sindaco e assessori. Il primo cittadino : “Solo un adeguamento” : Uno dei primi atti del centrodestra a trazione Lega a Ferrara non è stato proprio all’insegna della popolarità. Appena insediati, il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta hanno aumentato il loro stipendio, adeguandolo agli emolumenti tabellari del Testo unico degli enti locali. La giunta precedente del Pd si era decurtata l’onorario del 10 per cento, destinando le risorse risparmiate a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato ...

Riace - il sindaco leghista spazza via anche il cartello che ricordava Peppino Impastato : anche Peppino Impastato deve essere cacciato da Riace. Lo ha deciso il sindaco Tonino Trifoli che, dopo il cartello “Riace, paese dell’accoglienza” sostituito con quello dedicato ai Santi Martiri Cosma (ribattezzato Cosimo dall’amministrazione comunale, ndr) e Damiano, nei giorni successivi ha fatto sparire un altro cartello legato all’esperienza di Mimmo Lucano. Questa volta nelle mire della maggioranza a trazione leghista è finito il ...

Ferrara - Comune sgombera campo nomadi : vicesindaco leghista sale sulla ruspa e pubblica video su Facebook : “A chi continuava a dire che non sarebbero entrate le ruspe nel campo, oggi sono entrate”. Così il vicesindaco di Ferrara e assessore comunale alla sicurezza Nicola Lodi in un video sulla sua pagina Facebook commenta la conclusione dello sgombero del campo nomadi di etnia sinti della città, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del neo eletto sindaco leghista Alan Fabbri. A salire sulla ruspa lo stesso vicesindaco ...