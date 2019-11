IL SEGRETO perde il sabato | le anticipazioni fino al 15 novembre

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 11 novembre 2019) Come ogni inizio settimana, vi riepiloghiamo lede Ilper la settimana in partenza. Ma c’è una novità: con il ritorno di Amici di Maria De Filippi (già dal 16), per ora le vicende ambientate a Puente Viejo non andranno più in onda al(così come avverrà anche per Una vita). Al momento non sono neanche previste puntate serali, quindi se non ci saranno cambiamenti troverete le storie di Donna Francisca & C. “solo” dalla domenica al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. Ecco ora le trameal 15: Severo rivela a Carmelo di essere coinvolto nell’attentato, spinto dal desiderio di vendetta contro Francisca. Elsa confessa ad Isaac di essere gravemente malata. Francisca e Raimundo con molto tatto informano Maria della sua paralisi alle gambe. Maria non si rassegna ad una vita da invalida. Severo è molto preoccupato per ...

infoitcultura : Il segreto, spoiler episodio 10 novembre: la Castaneda perde l'uso delle gambe - pipposcifo1 : RT @blogsicilia: Guerra al voto segreto, il governo diserta l'Ars, lettera aperta a Miccichè ma per i 5 stelle 'Musumeci quando perde scapp… - palermo24h : Guerra al voto segreto, il governo diserta l’Ars, lettera aperta a Miccichè ma per i 5 stelle ‘Musumeci perde e sca… -