Il pianeta Mercurio passerà davanti al Sole | possibilità di vederlo dall' osservatorio d

(Di lunedì 11 novembre 2019) Teramo - Oggi il, vistoa Terra, transiteràal disco solare, evento astronomico che avviene in media 13 o 14 volte in un secolo. L'ultimo transito è del 2016, per il prossimo occorrerà attendere il 2032. Nell'ambito della manifestazione 'Light in Astronomy' dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Astronomico d'Abruzzo (OAAB) a Teramo aprirà le porte al proponendo osservazioni guidate con il telescopio solare, visite al museo storico e ai laboratori didattici e incontri con gli astronomi. In caso di condizioni meteo avverse, sarà comunque possibile assistere al transito attraverso il collegamento streaming con il Telescopio Nazionale Galileo dell'INAF, situato alle ICanarie. Per i visitatori la conferenza "e sonde Mariner alla BepiColombo: cosa sappiamo su ...

