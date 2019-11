Il neo sindaco di Riace Antonio Trifoli era ineleggibile

Cantante neo melodico alla sagra di Acquaviva (Bari) - il sindaco impone messaggio antimafia prima del concerto : Daniele De Martino in piazza per la festa organizzata da un'associazione il prossimo 20 ottobre. Il Comune impone di cancellare alcune canzoni d alla scaletta e di proiettare messaggio antimafia . L'organizzatore: "Pagliacciata, qui perché piace ai ragazzi"

Napoli - matrimonio tra il neo melodico Tony Colombo e Tina Rispoli : indagato il fratello del sindaco De Magistris insieme ad altri 8 : Sulle nozze con tanto di giocolieri, parate e una carrozza bianca trainata dai cavalli, celebrate il 25 marzo 2019 tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli , vedova del boss degli scissionisti di Secondigliano Gaetano Marino, ucciso a Terracina il 23 agosto 2012, è stata aperta un’inchiesta. Fra i 9 indagati non solo lo sposo, ma anche Claudio de Magistris , fratello del sindaco di Napoli . Al centro dell’inchiesta anche il flash mob ...

"Riace non è più il paese dell'accoglienza". Il neo sindaco filo Lega fa rimuovere i cartelli : Francesca Bernasconi Il neo sindaco di Riace ha eliminato i vecchi cartelli che lo proclamavano " paese dell'accoglienza". Al loro posto manifesti con le statue sacre Ora Riace non è più il paese dell'accoglienza. I nuovi cartelli , infatti, indicano che quello è il paese dei santi medici e dei martiri Cosimo e Damiano. Secondo quanto riporta Repubblica, il neo sindaco Antonio Trifoli ha rimosso lo storico cartello, che indicava Riace ...

Pomeriggio 5 - l'ex sindaco di Castel Volturno massacrato dalle cantante neo -melodiche : rissa in tv : Scintille a Pomeriggio 5, il programma del Pomeriggio condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, tra Dimitri Russo e Nancy Coppola, rispettivamente ex sindaco di Castel Volturno e interprete del neo-melodico napoletano. Il punto è che l'ex primo cittadino ha sempre criticato quel tipo di musica e lo ha

