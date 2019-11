Il meccanico le ha appena riparato l’auto | la accende e lo travolge schiacciandolo contro

Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019) I fatti sono avvenuti in un'officina di Candia Canavese, lungo la statale 26, nel Torinese. La proprietaria, 72enne, ha acceso il mezzo senza accorgersi che la marcia era inserita: il 37enne è finito schiacciatoun muro, ma non sarebbe in pericolo di vita.

