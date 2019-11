Il Giornale | per l’Inter sono troppi 25 milioni per Mertens che ha 33 anni

Internazionale Kids - un nuovo Giornale per piccoli lettori : “Abbiamo deciso di replicare la struttura del settimanale per raccontare ai più piccoli cosa succede nel resto del mondo in modo semplice e diretto”, dice Martina Recchiuti, che cura Internazionale Kids. Leggi

PaperBoy - il Giornale scritto interamente da una redazione di disabili : “Diamo a questi ragazzi spazi anche per attività intellettuali” : E’ online dal 4 novembre il sito di PaperBoy, periodico edito dalla cooperativa sociale Il Villaggio di Esteban e realizzato quasi interamente da redattori con disabilità. Si tratta di una testata regolarmente registrata che permette di conseguire il tesserino e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Vi lavorano venti redattori disabili in tutto, di cui quattro già pubblicisti e due lo diventeranno a metà mese. Gli ideatori del progetto ...

“Chiedi ad Amanda” - la Knox parlerà di amore e vita per il Giornale del marito : la sua rubrica : La 32enne statunitense, accusata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, dispenserà consigli sulla vita e sull'amore. Per il direttore del giornale, il Westside Seattle, gli anni trascorsi in prigione "per un omicidio che non ha commesso" le hanno dato "una prospettiva unica di vita"Continua a leggere

C’è un Giornale solo al comando : la Gazzetta è l’unica per cui non c’è il rigore su Llorente : È il meraviglioso mondo della Gazzetta dello sport. Che mai come questa volta è scesa in campo come un sol uomo pochi secondi dopo l’episodio del rigore non concesso al Napoli per lo scontro tra Kjaer e Llorente. Il quotidiano di proprietà di Cairo si è immediatamente mosso. Ha subito pubblicato on line la rubrica moviola per asserire che il rigore non c’era, che il comportamento dell’arbitro Giacomelli è stato perfetto. Oggi ...

Subito dopo i funerali della nonna il padre scompare per 10 anni - la figlia lo ritrova per un articolo di Giornale e non avrebbe mai ipotizzato cosa facesse : Una ragazza canadese Katy Beauchemin ha ritrovato dopo dieci lunghi anni il padre. La ragazza, quando il padre scomparve aveva 19 anni, non aveva più notizie del padre Subito dopo il funerale del padre. Il padre di nome Norman, prima era un impiegato, poi era diventato un senzatetto ed era stato anche in prigione per aver rubato un’auto. La ragazza ha ritrovato il padre casualmente, leggendo un articolo di Le Journal de ...

Il Giornale : Italia al secondo posto in Europa per numero di giovani schierati in campionato : La Nazionale di Mancini punta sui giovani. E per una volta il campionato Italiano le dà una mano, scrive Il Giornale. “Dopo anni di gerontofilia militante, dopo aver sentito e risentito il ritornello «che servono giocatori d’esperienza», salvo poi vedere ragazzini poco più che adolescenti francesi, tedeschi e spagnoli farci sistematicamente il mazzo, ecco che anche da noi la tendenza si è invertita”. Nella prima parte di questa stagione, ...

Il Giornale : raggi X e un super algoritmo per leggere i papiri di Pompei e Ercolano : Una task force dell’università del Kentucky intende leggere i papiri di Pompei ed Ercolano pietrificati dall’eruzione del 79 d.C utilizzando i raggi X. Lo scrive Il Giornale. La squadra, capitanata da Brent Seales, presidente di informatica presso l’ateneo, ha già utilizzato i raggi X per srotolare una pergamena ebraica di 1700 anni fa. Ora vogliono esaminare due rotoli provenienti da Pompei ed Ercolano e che appartengono ...

Palermo - nasce “via Giornale L’Ora” : per la 1ª volta in Italia una strada dedicata a una testata : Ha raccontato la mafia, denunciandone sistema, azioni ed esponenti con inchieste e articoli. Ne ha anche pagato le conseguenze, durissime. Un attentato alla tipografia nel 1958 e l’uccisione di tre cronisti: Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Ma l’impronta del quotidiano L’Ora rimarrà indelebile, anche per le strade di Palermo: la testata, da adesso in poi, darà il nome a una via del capoluogo siciliano, la ...

Giornale : lo Stoccarda vara la ruota della fortuna per ottenere professionalità durante gli allenamenti : Cosa ci fa Mario Gomez solo nello spogliatoio dello Stoccarda con uno straccio in mano? La domanda a cui risponde il Giornale spiegando che questa è la punizione che il caso ha deciso per il campione. Tim Walter, il nuovo allenatore dello Stoccarda, ha deciso delle nuove regole per l’allenamento della squadra. a ogni seduta assegna dei punti per ogni singolo esercizio. Chi a fine allenamento ha totalizzato il punteggio più basso viene ...