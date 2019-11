IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI Uomini e Donne | ' non c' è passione | non vedo'

IDA PLATANO e Riccardo Guarnieri insieme in treno : pace fatta dopo la registrazione di U&D : Sono passate meno di 24 ore dall'ultima registrazione di Uomini e Donne Over: le anticipazioni del web, hanno informato i fan dell'ennesima lite che c'è stata in studio tra Ida e Riccardo. Oggi, domenica 10 novembre, il cavaliere ha pubblicato su Instagram una Stories in cui appare sorridente al fianco della compagna: i due viaggiavano insieme in treno, probabilmente verso la città di lei, Brescia. Ida e Riccardo si chiariscono dopo la ...

“Game over”. Uomini e Donne - IDA PLATANO scoppia in lacrime in studio : Trono over senza pace, ancora una volta a tenere banco sono Ida Platano e Riccardo. Non bastavano le lacrime di Gemma Galgani, stretta nella morsa di Tina Cipollari, adesso arrivano anche quelle di Ida. Il ritorno di fiamma con Riccardo sembra essere prossimo a spegnersi, nonostante sia avvenuto solo poche settimane fa. Al centro dello studio, lei si è lamentata ancora una volta della scarsa attrazione fisica che Riccardo proverebbe nei suoi ...

IDA PLATANO di Uomini e Donne mai così provocante : la scollatura è senza fine : Ida Platano tra le dame del trono over di Uomini e Donne più seguite e amate. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’uomo della sua vita e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Anzi: ritrovata. È infatti risbocciato l’amore con Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui Ida ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. Quando a maggio scorso sembrava tutto finito. lei si era detta convinta di voler ...

IDA PLATANO prima di Uomini e Donne : quanti anni aveva quando ha sposato il papà di suo figlio : Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente ...

Uomini e Donne : Gianni Sperti avverte IDA PLATANO su Riccardo? : Gianni Sperti di Uomini e Donne mette in guardia Ida Platano su Riccardo Guarnieri? Gianni Sperti non ha mai negato di essersi particolarmente affezionato ad Ida Platano, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, settimana scorsa, aveva abbandonato il programma insieme al suo ex, ormai attuale, fidanzato Riccardo Guarnieri ma le cose tra i due non stanno procedendo come speravano. Le incomprensioni e i litigi ...

IDA PLATANO - crisi con Riccardo. Maria De Filippi lo prende in giro : Maria De Filippi oggi a UeD punzecchia Riccardo Guarnieri dopo la confessione di Ida Platano In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne la dama Ida Platano ha rivelato di essere un po’ insoddisfatta dagli atteggiamenti freddi tenuti nei suoi confronti da Riccardo Guarnieri. Difatti, secondo la donna, il cavaliere, in questa prima settimana di frequentazione, non sarebbe stato granchè passionale. Una confessione che ha ...

IDA PLATANO - la confessione dopo l’addio a UeD con Riccardo Guarnieri : “Non è ancora successo…” : Come il migliore dei colpi di scena, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme. L’amore ha trionfato ancora al trono over di Uomini e Donne e anche se pochi credevano che la ex dama e l’ex cavaliere riuscissero a trovare un punto di incontro, ora sono di nuovo una coppia. Tutto è cominciato quando lei ha svelato al pubblico e a Maria De Filippi di aver baciato Armando Incarnato. È stato in quel momento che Riccardo ha capito di amare ...

Gossip Uomini e Donne - IDA PLATANO si sfoga : “Chi rischia…” : Ida Platano di Uomini e Donne: l’ultimo suo sfogo sui social Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa circostanza a far molto parlare è stata la coppietta composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti quest’ultima si è molto lamentata del cavaliere, asserendo che tra loro non c’è stato nemmeno un bacio passionale in questo periodo di frequentazione. Ma non è ...

IDA e Riccardo - primi litigi. Platano : “Mi ha fatta sentire a disagio” : Ida Platano su Riccardo Guarnieri confessa: “Mi ha fatta sentire a disagio” Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sanno qualcosa Ida Platano e Riccardo Guarnieri che dopo liti, tira e molla, lettere d’amore e chi ne ha più ne metta a Uomini e Donne sono ufficialmente tornati insieme al fine di coronare una grande storia fatta di emozioni, progetti ma anche di compromessi. Come ha confessato Ida Platano a ...

U&D - IDA PLATANO su Riccardo : 'Lui è un signore - mentre io sono più selvaggia' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare insieme il Trono Over di Uomini e Donne. La dama darà dunque una seconda chance al suo compagno. Tra i due, adesso, le cose sembrano andare finalmente a gonfie vele anche se Ida ha confidato in un'intervista di sentirsi a disagio, talvolta, con l'affascinante cavaliere. I due protagonisti del dating-show condotto da Maria De Filippi si sono raccontati in un'intervista di coppia al ...

Uomini e donne - il dietrofront di IDA PLATANO : «Ecco perché ho deciso di tornare con Riccardo Guarnieri» : ?Fino a qualche giorno fa ero molto titubante all?idea di ricominciare a frequentare Riccardo?, Ida Platano spiega le ragioni per cui è tornata assieme a Riccardo Guarnieri....

IDA PLATANO confessa di non sentirsi all'altezza di Riccardo Guarnieri : Dopo tanto tempo e tanti tira e molla finalmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne. La coppia vuole vivere la propria relazione lontano dalle telecamere, nella speranza di farla funzionare meglio di quanto hanno fatto fino ad ora. Visti i tantissimi momenti di tensione che hanno affrontato nel corso della loro relazione e anche in questo anno di separazione, Ida Platano ha spiegato di aver messo su ...

IDA PLATANO e Riccardo Guarnieri - riscoppia l’amore a Uomini e Donne ma lei confessa un “problema” : Le discussioni, l’uscita (e il bacio) di Ida Platano con Armando Incarnato, la lettera accorata letta con le lacrime agli occhi da Riccardo Guarnieri e infine, dopo non poche titubanze, tra la dama e il cavaliere più famosi del trono over è risbocciato l’amore. E la coppia è uscita da Uomini e Donne insieme. Di nuovo. È già arrivata anche la prima foto social di Ida e Riccardo, che naturalmente è stata subito presa d’assalto dagli spettatori più ...

News Uomini e Donne - IDA PLATANO svela : “L’unica certezza è…” : Ida Platano dopo Uomini e Donne Over: il messaggio per Gemma Galgani Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno annunciato l’intenzione di lasciare la trasmissione per viversi questa loro storia d’amore a telecamere spente. Ma non è finita qua perchè Ida, nelle ultime ore, ha anche deciso di scrivere delle bellissime parole su ...