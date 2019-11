I giovani americani non sono mai stati così di sinistra

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) (foto: Robert Nickelsberg/Getty Images) Che differenza posfare trent’anni. Quando il muro di Berlino venne tirato giù, il 9 novembre 1989, l’Occidente celebrò il collasso della cortina di ferro e l’inizio di una nuova era di democrazia, libertà e possibilità illimitate. Per gli anticomunisti più convinti, si trattò anche di vedere liberate decine di milioni di persone da una morsa tirannica. È anche sfruttando questi ricordi, e le convenzioni culturali che portano gli elettoriad associare immediatamente il termine socialismo al Venezuela di Nicolás Maduro, che Donald Trump e i repubblicani non vedono l’ora di usarla in campagna elettorale contro i democratici. Ci ha pensato già il presidente nell’ultimo discorso sullo Stato dell’unione, nel quale ha rinnovato l’impegno: “L’America non sarà mai un paese socialista”. Il ...

bx1ale_cia : RT @moro_thomas: Quanti altri giovani italiani dovranno sacrificare la loro vita ,la loro integrità fisica e mentale per seguire le politic… - andrea_biasiolo : RT @moro_thomas: Quanti altri giovani italiani dovranno sacrificare la loro vita ,la loro integrità fisica e mentale per seguire le politic… - moro_thomas : Quanti altri giovani italiani dovranno sacrificare la loro vita ,la loro integrità fisica e mentale per seguire le… -