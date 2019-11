I diamanti rivelano nuovi indizi sull’origine della vita

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Oltre 100 chilometri di profondità e una temperatura di 600 gradi centigradi. In queste condizioni estreme, nei fluidi all’internoTerra, esistono specie di carbonio organico, scoperte sulla superficie dicontenuti nelle rocce delle Alpi. A rivelarlo lo studio “Diamond growth from organic compounds in hydrous fluids deep within the Earth”, pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Maria Luce Frezzotti, geologa del dipartimento di Scienze dell’ambiente eTerra dell’Università di Milano-Bicocca, recentemente premiata con la Medaglia per le Scienze Fisiche e Naturali, assegnata dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. La ricerca dimostra che esistono molecole di carbonio organico nei fluidi rilasciati in profondità all’internoTerra che possono innescare la formazione die forse diventare elementi costitutivi per la ...