I 580 giorni più difficili di Lula

Fonte : internazionale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dopo aver trascorso un anno e sette mesi nella prigione di Curitiba, l’ex presidente del Brasile è stato rilasciato dopo una decisione della corte suprema. Stava scontando una pena a 12 anni per corruzione. Che succederà ora? Leggi

lostarec : RT @FrontePopolare: ?????? L'annuncio tanto atteso è arrivato: dopo 580 giorni di carcere, #Lula è libero. Ora avanti per farla finita col go… - GabrieleZammil1 : Lula é libero dopo 580 giorni di detenzione. Libero perché un Giudice oggi ha riconosciuto che contro di lui sono s… - nonsonpago1 : RT @anis_epis: Lula libero riaccende le speranze in Brasile e in America Latina. Uscito dal carcere dopo 580 giorni di prigionia, l'ex pre… -