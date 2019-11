Hong Kong | nuovi scontri tra manifestanti e polizia | agente spara al petto a un 21enne

Hong Kong - lite con attivisti - ustionato : 11.16 I manifestanti per la democrazia a Hong Hong hanno dato fuoco a un uomo, dopo una lite. Lui li aveva accusati di non essere cinesi, loro hanno risposto di essere di Hong Kong. Poi, si vede in 3 video, una persona mascherata ha versato liquido infiammabile addosso all'uomo, che ha ustioni sul 28% del corpo ed è in condizioni critiche. La notizia è stata data dal portavoce della polizia di Hong Kong, che ha anche proiettato i tre video già ...

Hong Kong - poliziotto spara e ferisce un manifestante. Le sue condizioni sono critiche : Uno dei due giovani colpito da un colpo di pistola all'addome dopo degli scontri ad un incrocio bloccato da barricate

Hong Kong - poliziotto spara a un manifestante : la colluttazione e il momento in cui lo colpisce : Questa mattina un poliziotto, a Hong Kong, ha sparato a un manifestante mascherato colpendolo al torace e innescando scontri in tutta la città. I fatti di oggi sono il culmine di una escalation in più di cinque mesi di proteste democratiche che hanno travolto l’hub finanziario internazionale. Nel video un ufficiale di polizia estrae la pistola dalla fondina mentre entra in contatto con una persona a un incrocio bloccato dai manifestanti. Un ...

Hong Kong - spari della polizia sui manifestanti. Ferito grave un 21enne : Violenti scontri questa mattina a Hong Kong tra polizia e manifestanti, impegnati a bloccare la circolazione stradale. Un manifestante di 21 anni è stato Ferito da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di polizia: il ragazzo, raggiunto al petto, è stato prima soccorso e portato via che era ancora cosciente e poi operato d’urgenza. Attualmente, è in terapia intensiva dove è sotto stretta ...

A Hong Kong un poliziotto ha sparato a un manifestante disarmato : È successo lunedì mattina, durante l'ennesima giornata di proteste: al momento è ricoverato in ospedale in condizioni critiche

Hong Kong : veglie e ancora proteste dopo il primo studente morto : Hong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protestedopo mesi di protesta a Hong Kong c’è la prima vittima ufficialmente riconosciuta dalle autorità. Uno studente universitario è precipitato da un parcheggio sopraelevato nella notte tra domenica e lunedì ed è ...

Hong Kong - il primo ragazzo morto nelle proteste : Un 22enne è deceduto per le gravi ferite alla testa riportate lunedì dopo una caduta. La polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni