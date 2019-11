Hong Kong | la polizia spara  Grave un manifestante

Hong Kong - feriti due manifestanti : 04.21 A Hong Kong almeno due persone sono state ferite da colpi di pistola esplosi dalla polizia durante i violenti scontri con i manifestanti che bloccavano la circolazione stradale. E' successo poco le 7 ore locale. Nel fine settimana le proteste sono riprese con ancora più violenza dopo la morte dello studente Alex Chow deceduto lo scorso weekend.

dopo mesi di protesta a Hong Kong c'è la prima vittima ufficialmente riconosciuta dalle autorità. Uno studente universitario è precipitato da un parcheggio sopraelevato nella notte tra domenica e lunedì ed è ...

Dice Moody's che la gestione di Ilva proprio non è un affare per Arcelor Mittal. E se non è un affare per Mittal allora non lo è neanche per i suoi concorrenti (tra l'altro quelli di Jindal, a suo tempo capo della cordata concorrente, fanno sapere di non essere più interessati).

Hong Kong - il primo ragazzo morto nelle proteste : Un 22enne è deceduto per le gravi ferite alla testa riportate lunedì dopo una caduta. La polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Hong Kong : primo ragazzo morto nelle proteste : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Hong Kong è morto un ragazzo di soli 22 anni, è la prima vittima dall'inizio delle proteste, 8 novembre 2019,

Morto lo studente ferito a Hong Kong durante le proteste : Chow Tsz-lok, studente della Hong Kong University of Science and Technology, è Morto questa mattina per le gravi ferite alla testa riportate nel corso delle proteste. Lunedì era caduto da un parcheggio vicino al quale c’era una manifestazione pro-democrazia e dove la polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni.È il primo caso di morte confermata per gli scontri tra dimostranti e polizia. Il tragico ...

Un parlamentare di Hong Kong sostenitore del governo è stato accoltellato - ma non è in pericolo di vita : Junius Ho, un parlamentare di Hong Kong famoso per le sue posizione contrarie alle proteste anti-governative degli ultimi mesi, è stato aggredito nella città di Tuen Mun, a Hong Kong. Un video del giornale statale cinese Global Times mostra Ho che

Hong Kong - ferito deputato pro Cina : 9.00 Un altro episodio di violenza a Hong Kong,l'ex colonia britannica precipitata da mesi in una crisi senza precedenti.Questa volta la vittima è un deputato filo-Pechino, una delle personalità più invise ai manifestanti, pugnalato al petto durante un evento elettorale nella sua circoscrizione di Tuen Mun. Dalle riprese, si vede un uomo avviCinarsi al politico e consegnargli un mazzo di fiori e poi tirare fuori un coltello. Anche l'aggressore ...

Gli sviluppatori di Hearthstone e il caso Blitzchung e Hong Kong : "avremmo dovuto reagire diversamente" : "Credo che a tutti piacerebbe aver reagito in modo differente. Stiamo imparando". Sono queste alcune delle parole chiave al centro di un'intervista di Kotaku molto interessante con due figure di spicco dietro lo sviluppo di Hearthstone. Un'intervista che inevitabilmente si concentra sul caso Blitzchung e la questione Hong Kong.Il game director, Ben Lee, e il creative director, Ben Thompson, fanno sostanzialmente eco alle parole già pronunciate ...

La Cina ha vietato le esportazioni di vestiti neri a Hong Kong : Perché è il colore delle proteste: il New York Times spiega perché è una scelta inutile e anche un po' ridicola

Blizzcon 2019 : un Q&A di World of Warcraft è stato interrotto da un ragazzo che ha gridato "Liberate Hong Kong!" : Nonostante le scuse del CEO J. Allen Brack all'apertura del Blizzcon 2019, le conseguenze del caso Blitzchung si fanno ancora sentire per il colosso di Irvine. E la recente sessione di Q&A dedicata a World of Warcraft: Shadowlands ne è la prova.Durante il panel infatti a più riprese è iniziato il coro "Free Hong Kong" (liberate Hong Kong) e, come è possibile vedere dal video pubblicato sul forum di ResetERA, addirittura un ragazzo al termine ...

Hong Kong - rissa politica : 4 accoltellati : 15.29 Quattro persone sono state accoltellate in un centro commerciale di Hong Kong, durante una discussione su questioni politiche. Tra i feriti anche un consigliere locale a cui è stato tagliato un orecchio. L'aggressione si è verificata nel centro commerciale CityPlaza,nel distretto di Tai Koo, uno di quelli dove la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti. L'aggressore, dopo essere stato bloccato e pestato dalla folla, è stato ...

Hong Kong - l'economia è in recessione a causa delle proteste : Pil in calo del 3 - 2% : A Hong Kong le proteste in strada vanno avanti ormai da quasi cinque mesi, e tra le conseguenze più pesanti ci sarebbe la recessione. Le contestazioni si sono abbattute fatalmente sui commercianti e sulle imprese, ma anche il turismo risulterebbe in crisi, poiché la paura per la propria incolumità spingerebbe gli stranieri a tenersi alla larga dalla città autonoma cinese. Tutto ciò avrebbe inferto un duro colpo all'economia, spingendola ...