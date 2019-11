Honda Racing - A Motegi i 60 anni del motorsport

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 11 novembre 2019) Senon corre, non è: era questo uno dei motti di Soichiro, fondatore dell'omonima Casa giapponese. Ed è seguendo questa filosofia che laè arrivata, questanno, a festeggiare i suoi primi sessantnel mondo delle corse a livello mondiale. La speciale ricorrenza è stata celebrata sul circuito di(Giappone) - di proprietà della Casa - durante il Thanks Day, il tradizionale appuntamento organizzato per ringraziare i fan per il loro prezioso supporto. Più di 30 piloti e oltre 17.000 spettatori. Levento è giunto alla sua decima edizione e anche questanno i tifosi non si sono fatti attendere, accorrendo numerosi a riempire gli spalti: più di 17.000 persone hanno acclamato per tutto il giorno i campioni delle due e delle quattro ruote presenti. Laè infatti lunico costruttore al mondo che può vantarsi di essere presente in più di dieci differenti ...

