Gramsci gay | vandali imbrattano il murale che celebra l' intellettuale a Turi

(Di lunedì 11 novembre 2019) La vernice rossa usata per scrivere “gay” sulche ritrae il volto di Antonio. Accade a, in provincia di Bari: l’opera di street art cheil politico,, fondatore del Pci e dell’Unità è statazzata nella notte di domenica.Ilricorda la prigionia dinel carcere didurante il periodo fascista. A denunciare l’attoco è l’Associazione Retake Bari, che sulla propria pagina Facebook scrive: “Gli amici dici segnalano l’ennesimo attoco. Siamo in Largo Pozzi e tutto ciò non ha bisogno di ulteriori commenti. Siamo disponibili ad aiutarvi. Chiunque voglia e possa aiutarci è benvenuto... Difendiamo questa città stupenda e la sua storia”.Condannato a vent’anni dal regime, durante la prigioniainiziò ...

