Golf | Challenge Tour 2019 | Francesco Laporta pigliatutto! Strepitoso doppio trionfo nel

Golf – Alps Tour Grand Final : si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour : All’ Alps Tour Grand Final si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour L’ Alps Tour giunge al traguardo con l’ Alps Tour Grand Final (23-26 ottobre) in programma sui due percorsi laziali del Golf Nazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto turno) dove saranno in gara 41 dei primi cinquanta classificati nell’ordine di merito ammessi di diritto. Al termine della gara ...

Golf - Jason Day batte Tiger Woods - Rory McIlroy e Hideki Matsuyama al The Challenge : Skins Game a Tokyo : Si è disputato nella mattina italiana, in Giappone, e per l’esattezza a Tokyo, un particolare evento che anticipa il ZOZO Championship, importante torneo che fa parte del PGA Tour. Si tratta del The Challenge: Skins Game. In particolare, le gare “Skins”, per i meno avvezzi, sono quelle in cui a ogni buca viene messo in palio un determinato ammontare di soldi, e all’ultima tale somma diventa particolarmente alta, in ...