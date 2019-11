Gli azzurri stanno pensando ad una conferenza stampa

Skateboard - i convocati dell’Italia per Gli Oi STU Open : sette azzurri in gara a Rio de Janeiro : Il secondo periodo di qualificazione olimpica dello Skateboard inizia in questa settimana, con gli Oi STU Open di Rio de Janeiro, in programma da oggi a domenica 17. Sono specialità che vedremo per la prima volta a Tokyo 2020 il park e lo street: al momento attraverso il ranking andrebbero in Giappone tre azzurri. In Brasile, per la precisione al Praça Duó di Rio, la manifestazione prevede una competizione Park Pro Tour, che mette in palio per ...

SSC Napoli - ecco quando Gli azzurri riprenderanno l’allenamento : la decisione : Il Napoli riprenderà l’allenamento al centro tecnico di Castel Volturno, martedì Il Napoli dopo la sfida col Genoa riprenderà la preparazione dopo due giorni di riposo, martedì al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18). PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Mondiali U17 calcio - 2019 - Italia-Brasile : Gli azzurrini a caccia dell’impresa contro i padroni di casa : Manca poco al fischio d’inizio dei quarti di finale dei Mondiali Under17 tra Italia-Brasile. Gli azzurrini si troveranno di fronte l’avversario più forte a livello di singoli dell’intera manifestazione. I verdeoro partivano con i favori del pronostico e le quattro vittorie con 12 gol fatti e 3 subiti confermano quanto di buono si è detto in queste settimane. Nonostante tutto l’Italia arriva con grande entusiasmo alla ...

Napoli - la crisi continua : 0-0 con il Genoa - il San Paolo fischia Gli azzurri Classifica : Nell’ultimo anticipo della 12ª giornata solo un pari per la squadra di Ancelotti, contestata dopo l’ammutinamento del ritiro. Campani a -2 indietro dalla zona Europa

Napoli - la crisi continua : 0-0 con il Genoa 0-0 - il San Paolo fischia Gli azzurri : Nell’ultimo anticipo della 12ª giornata solo un pari per la squadra di Ancelotti, contestata dopo l’ammutinamento del ritiro. Campani a -2 indietro dalla zona Europa

Tiro con l’arco - Indoor World Series Macau 2019 : la stagione al coperto comincia col 600/600 di Schloesser nel ranking round - assenti Gli azzurri nella prima tappa : Sono ricominciate oggi per la seconda edizione le Indoor World Series, circuito internazionale di Tiro con l’arco al coperto. La stagione 2019-2020 è partita oggi con la prima tappa di Macau che ha regalato subito spettacolo nelle qualificazioni in particolare con la prestazione sciorinata da un fuoriclasse del calibro di Mike Schloesser. L’olandese, specialista del compound e n.2 del ranking mondiale, ha messo in mostra tutto il suo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn Gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Bonn Gli azzurri a forza dieci. Eliminati in qualificazione solo Paroli e Gridelli : Un gran bell’inizio, non c’è che dire, sulle pedane della Renania. E peccato per quei due nomi azzurri rimasti fuori dai giochi nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà domani, in Germania. L‘Italia maschile di fioretto risponde subito presente nella giornata dedicata alle qualificazioni al “Löwe von Bonn 2019“, edizione n.49 della storia, primo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020. Ai già ...

Golf - Turkish Open 2019 : Matthias Schwab al comando - Edoardo Molinari 15° è il miGliore deGli azzurri : E’ stato l’austriaco Matthias Schwab a completare in testa questa giornata del Turkish Airlines Open, sesto round delle Rolex Series dell’European Tour di Golf, che si sta tenendo sul Montgomerie Maxx Royal (par 72), ad Antalya (Turchia). Schwab con 132 colpi (65 67, -12) ha preceduto nella graduatoria un quartetto ben nutrito (distante un colpo) formato dagli inglesi Danny Willett e Ross Fisher, dal belga Thomas Detry e dallo ...

Golf - Turkish Open 2019 : Matthias Schwab al comando - Edoardo Molinari 15° è il miGliore deGli azzurri : E’ stato l’austriaco Matthias Schwab a completare in testa questa giornata del Turkish Airlines Open, sesto round delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta tenendo sul Montgomerie Maxx Royal (par 72), ad Antalya (Turchia). Schwab con 132 colpi (65 67, -12) ha preceduto nella graduatoria un quartetto ben nutrito (distante un colpo) formato dagli inglesi Danny Willett e Ross Fisher, dal belga Thomas Detry e dallo svedese Alex ...

Coppa del Mondo di Ciclismo su pista – Gli azzurri dell’inseguimento in lotta per l’oro : nuovo record storico per l’Italia : Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Simone Consonni e Filippo Ganna nel primo turno corrono in 3’49″464 e lotteranno per l’oro. Bene anche l’inseguimento femminile che con 4’20″335 entra nella finale per il bronzo L’inseguimento azzurro continua a collezionare record. Oggi sulla pista di Glasgow, in occasione del primo turno del torneo maschile, i ragazzi di Marco Villa hanno abbassato nuovamente ...

VIDEO Della Monica-Guarise quarti dopo lo short alla Cup Of China : riviviamo la prestazione deGli azzurri : Buona la prima per Nicole Della Monica e Matteo Guarise, quarti classificati dopo lo short all’esordio stagionale Della Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico. Gli azzurri allenati da Cristina Mauri, nonostante un inizio difficile contrassegnato da una caduta di entrambi nel triplo salchow in parallelo, hanno convinto eseguendo correttamente il resto degli elementi, portando a casa un grado di ...

Mondiali Under 17 – Che spettacolo Gli azzurrini! Ecuador ko - l’Italia vola ai quarti : Gli azzurrini brillano in Brasile: Ecuador ko, l’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 Che spettacolo i giovanissimi dell’Italia del calcio: gli azzurrini brillano di luce propria ai Mondiali U17. La giovane Nazionale italiana ha mandato al tappeto oggi il tosto Ecuador grazie ad un gol su punizione di Oristano al 31′ che permette ai ragazzi di Carmine Nunziata di staccare il pass per i quarti di finale. ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita bloccata - non riescono a pungere Gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ MINA VICINISSIMO AL GOL!! Grande giocata che tira d’esterno sinistro sul secondo palo ma trova una grande risposta di Molla che la spinge in angolo. 62′ Altro fallo duro su Brentan, sulla punizione al centro di Oristanio nulla di fatto. 61′ Buona ripartenza azzurra, Tongya temporeggia un po’ troppo ma è bravo a subir fallo. 59′ Rischia l’Italia! ...