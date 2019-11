Giulio Raselli frequentava già la corteggiatrice Giulia?

Uomini e Donne/ Giulio Raselli lascia? Troppe segnalazioni... - Trono Classico - : Giulio Raselli lascia il Trono Classico di Uomini e Donne? Le Troppe segnalazioni stanno inficiando il percorso del tronista che potrebbe tornare a casa.

Giulio Raselli messo a disagio da Alessandro : “Questo non lo permetto” : Uomini e Donne oggi: Alessandro Zarino fa una segnalazione su Giulio Raselli, che reagisce male E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata particolarmente complicata per Giulio Raselli. Il motivo? In studio hanno insinuato che il feeling tra Giulio e Veronica Fedolfi sia del tutto sospetto, ipotizzando che si potrebbero essere già conosciuti addirittura prima del programma. Ma ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 7 novembre : puntata turbolenta per Giulio Raselli : Giovedì 7 novembre è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e Donne che ha visto come protagonista soprattutto il tronista Giulio Raselli, di cui si parla per la maggior parte della puntata. Giulio Raselli fa delle esterne simili sia con Giulia che con Giovanna Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo Delle News, la registrazione ha inizio con il tronista piemontese Giulio Raselli, il quale deciderà di portare ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 Novembre 2019 : Segnalazione per Giulio Raselli! : Oggi a Uomini e Donne Trono Classico, Alessandro Zarino fa una Segnalazione su Giulio Raselli. Daniele esasperato decide di auto eliminarsi! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi a di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 Novembre 2019: Segnalazione per Giulio Raselli! proviene da Gossip News.

UeD - Giulio è pronto a scegliere Giulia? Raselli svela cosa sta accadendo : UeD, Giulio Raselli è vicino alla scelta? Il tronista non ha ancora le idee chiare A Uomini e Donne la scelta di Giulio Raselli è vicina? A dare una risposta a questa domanda ci pensa lo stesso tronista, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale dedicato interamente al programma condotto da […] L'articolo UeD, Giulio è pronto a scegliere Giulia? Raselli svela cosa sta accadendo proviene da Gossip e Tv.

Trono Classico : Giulio Raselli rompe il silenzio sulla sua scelta : Trono Classico, Giulio Raselli confessa: “Non sono vicino alla scelta” Il Trono Classico non se la sta passando bene. Le dame e i cavalieri appassionano decisamente di più e chissà che Maria De Filippi per il prossimo anno non si convinca di rivoluzionare il Classico per sempre. Nel frattempo continua il percorso sentimentale di Giulio Raselli il quale è rimasto colpito da Giulia, Giovanna e Irene. Chi sarà la scelta di Giulio ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli pronto ad abbandonare il trono? : Il trono di Giulio Raselli potrebbe avere i giorni contati. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dalla redazione su accordi che il tronista avrebbe preso con due sue corteggiatrici (prima Veronica e poi Giulia), Giulio sarebbe sul punto di abbandonare. Troppa pressione, troppi rumors per consentirgli di proseguire serenamente l'esperienza a Uomini e Donne. A svelarlo è stato il blogger Amedeo Venza, già corteggiatore del programma di Maria De ...

Uomini e donne : Giulio Raselli potrebbe lasciare il trono : Non è un inizio di stagione facile quello che sta vivendo il trono Classico di Uomini e donne. L'abbandono di Sara Tozzi, avvenuto a poche settimane dall'esordio, nonché i vari sospetti relativi alle vere intenzioni di corteggiatori e tronisti, sono solo alcuni dei problemi che il dating show di Maria De Filippi si trova ad affrontare nei suoi primi due mesi di programmazione. A peggiorare le cose, si sono aggiunti i rumors secondo i quali ...

Uomini e Donne/ Giulio Raselli bacia Veronica ma... - Trono Classico - : Il Trono Classico di Uomini e Donne tornerà in onda giovedì 7 novembre ma giungono segnalazioni su Giulio Raselli e Veronica, la nuova corteggiatrice...

Trono Classico : Giulia D’Urso svela un retroscena su Giulio Raselli : Giulia D’Urso su Giulio Raselli svela: “Credevo che mi avrebbe messa in difficoltà” Seppur il Trono Classico di Uomini e Donne non riscuota il successo della controparte Over, sembra che Giulio Raselli abbia conquistato una parte di telespettatori. Nonostante la criticata partecipazione a Temptation Island, dove si è fatto baciare da una donna più grande di lui, Giulio sta continuando la conoscenza delle sue corteggiatrici ...

Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli [GALLERY] : Giulia D’Urso: ecco chi è l’influencer salentina che ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli a Uomini e Donne Prosegue il trono di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tronisti a cerca di un amore c’è anche Giulio Raselli, che sembra essere stato stregato da una nuova corteggiatrice che ‘brilla’. Si tratta di Giulia D’Urso, già nota ...

Giovanna Abate/ Giulio Raselli bacia Irene - lei lascia lo studio! - Uomini e Donne - : Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio dopo avere visto il tronista baciare Irene, tornerà indietro?

GIULIA D'URSO/ Uomini e Donne - ha conquistato Giulio Raselli : 'Lei brilla - mi piace' : Chi è GIULIA D'URSO? La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne arriverà oggi nel corso della nuova puntata, colpendo subito Giulio Raselli.

GIOVANNA ABATE/ Lite con Giulio Raselli e Tina a Uomini e Donne : 'Sei falsa!' : GIOVANNA ABATE, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio dopo avere visto il tronista baciare Irene, tornerà indietro?