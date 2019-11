Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione italiana del nuovo film Disney

Fonte : domanipress

(Di lunedì 11 novembre 2019)ladelattesissimod’animazioneFrozen 2 – Il Segreto di Arendelle, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Il celebre cantautore tinge di rock ilbrano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda dele che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic at the disco. Un’interpretazione dinamica che richiama le intense performance dei negramaro negli stadi sold out. In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle Elsa percepisce unache proviene da lontano e, nonostante cerchi di ignorarla, il richiamo è troppo forte e diventa irresistibile. Nel corso della canzone originale “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”) Elsa scopre di doversi allontanare da casa per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, ...

