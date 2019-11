Giornata Mondiale dei Single | ecco come vivono gli scapoli del 2019

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) In molti ancora non lo sanno, ma l'11 novembre è ufficialmente ladei. Una tradizione che arriva dritta dritta dalla Cina, dove la data composta da soli numeri uno – l'11/11, appunto – era stata inizialmente plasmata negli anni '90 in ambito universitario; per poi essere rilanciatapurissima iniziativa commerciale in cui veniva incoraggiato uno shopping, online e offline, dedicato esclusivamente alle proprie passioni personali. Ed è così che nel corso degli anni questa curiosa festa è via via arrivata a classificarsiuna vera e propria ricorrenza, assumendo addirittura una rilevanza planetaria. Con buona pace del caro vecchio San Faustino, che continua comunque a proteggere dall'alto i cuori solitari con le sue celebrazioni in calendario per il 15 di febbraio. Già, mala propria ...

