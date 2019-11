Giorgetti propone | Cambiamo insieme 3-4 regole del gioco Renzi | Italia

Giorgetti propone una Costituente per le riforme. Renzi ci sta - cauti M5s e Pd : Messa a punto la prima tranche di riforme costituzionali per controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari, la maggioranza di governo si prepara ad affrontare il capitolo più spinoso del documento di impegni sottoscritto lo scorso ottobre: la legge elettorale. I giallorossi si riuniranno mercoledì pomeriggio (l'orario indicativo è stato fissato alle 15, salvo rinvii dell'ultima ora) per avviare il confronto sul nuovo sistema di voto, ...

Giorgetti propone un tavolo per “nuove regole”. Ok da Pd e Iv. M5s : “Salvini voleva pieni poteri - al Paese serve stabilità” : “Sediamoci a un tavolo per cambiare 3-4 regole del gioco e per dare un governo decente a questo Paese”. Lo ha proposto il leghista Giancarlo Giorgetti durante il convegno “Metamorfosi”. Alla direttrice di Huffpost, Lucia Annunziata, che gli domandava se ritenesse necessario aprire un tavolo per le riforme, ha risposto: “Era l’unica cosa che bisognava fare il 20 di agosto. Interesse dell’Italia è che questo governo ...