Genova | un bambino di appena 3 anni è morto dopo un malore | si pensa a causa infettiva

Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il piccolo aveva accusato febbre alta nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore la temperatura era scesa, tanto che era uscito con la madre per accompagnare il fratello maggiore a scuola. Ilsi trovava dunque per strada quando ha iniziato a lamentare brividi di freddo e ha perso conoscenza. Sarebbe andato in arresto cardiaco.

FluTrackers : Italia - Bambino di 3 anni muore a Genova con febbre alta - campara1966_luc : RT @Lucaargentero: Prossimi imbarchi per un viaggio nel mondo dei sogni: 15 e 16 Novembre, Genova, Teatro Politeama 17 Novembre, Sanremo, T… - Lucaargentero : Prossimi imbarchi per un viaggio nel mondo dei sogni: 15 e 16 Novembre, Genova, Teatro Politeama 17 Novembre, Sanre… -