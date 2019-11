Gemitaiz e MadMan | si aggiungono nuovi concerti al Scatola Nera Live

CaneSecco dissa MadMan e Gemitaiz : 'Ti prendo a schiaffi come aveva fatto Noyz' : Oggi CaneSecco ha pubblicato Veleno VIII, un brano che è anche e soprattutto un vero e proprio dissing indirizzato a Gemitaiz e MadMan, i suoi "nemici" di sempre, attualmente in rampa di lancio con il joint album Scatola Nera. Veleno VIII, l'affronto di CaneSecco a Gemitaiz e MadMan Il pezzo è accompagnato anche da un video ufficiale, caricato da CaneSecco sul suo canale YouTube. Il titolo del brano, così come la cover del pezzo, rappresentano ...

CaneSecco provoca Gemitaiz e MadMan con 'Veleno VIII' ma i fan lo criticano : 'Fallito' : Ieri sera è andato in scena l'ultimo atto dell'ormai datato scontro mediatico tra Gemitaiz e CaneSecco, che ha nuovamente provocato l'ex amico, ma questa volta ha voluto chiamare in causa anche MadMan, come già aveva fatto in passato, ribattezzandolo 'Cornuto Man', asserendo che la sua ex ragazza lo avrebbe tradito. CaneSecco spiazza tutti con 'Veleno VIII' Il rapper romano residente a Milano ha annunciato ieri un nuovo singolo, il cui titolo, ...

Gemitaiz e Madman - il nuovo album «Scatola Nera» contiene rime e feat. da pauraccia : Se Aristotele diceva che l’antidoto contro cinquanta nemici è un amico, da un’altra parte e in un’altra dimensione spazio-culturale-sociale-temporale per controbattere gli haters, Madman e Gemitaiz si sono inventati un espediente che continua a funzionare. Un nuovo album fresco di release, Scatola nera, che sembra essere il prolungamento ideale dell’estate: è leggero, godibile, da ascoltare d’un ...

Anche Giorgia - Salmo e Mahmood nel nuovo album di Gemitaiz e Madman (tracklist) : Ci saranno Anche Giorgia, Salmo, Mahmood e tanti alti nel nuovo album di Gemitaiz e Madman. Il disco è atteso per il 20 settembre e conterrà una serie di brani in collaborazione con alcuni artisti italiani che sono stati rivelati al momento dell'annuncio della tracklist di Scatola Nera. Giorgia presterà la sua voce alla tracklist, Scatola Nera, mentre Salmo fa parte del brano Esagono. Mahmood fa parte di Karate, con Gué Pequeno e Marracash ...