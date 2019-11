Gazzetta e CorSport lodano il carattere le palle di Sarri nel sostituire Ronaldo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ieri, per la seconda volta consecutiva in due partite,ha tirato fuoridal campo durante il match. Sostituito. Il campione non ha gradito, tanto da andare dritto negli spogliatoi, senza passare per la panchina, non senza prima aver rivolto uno sguardo eloquente all’allenatore. Uno sguardo non esattamente pacifico, almeno da quanto sembrava. Il tecnico bianconero ha dimostrato una buona dose di coraggio, di. E’ questa che elogiano oggi ladello Sport e il Corriere dello Sport. Sulla rosea, Andrea Di Caro, classificando l’atteggiamento dicome una mancanza di rispetto anche verso i suoi compagni, scrive che proprio verso gli altri giocatori, con questa scelta,ha guadagnato punti. “ha dimostratosostituendolo, guadagnando punti non solo in classifica ma anche tra i suoi giocatori”. Sul Corriere ...

