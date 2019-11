Gallarate | il sindaco leghista Cassani indagato per turbativa d’asta

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 11 novembre 2019) Andrea, ildi, in provincia di Varese, èperd'asta in uno dei filoni dell'inchiesta milanese su un sistema di tangenti, finanziamenti illeciti, appalti e nomine pilotate con al centro l'ex responsabile di Forza Italia a Varese Nino Caianiello. La Guardia di finanza di Busto Arsizio ha già effettuato una serie di acquisizioni di documenti negli uffici comunali di. Contestato il reato di turbata libertà degli incanti L'accusa al primo cittadino riguarda una presunta nomina pilotata di due avvocati per un parere legale su un'azione di responsabilità intentata dall'ex Giunta di centrosinistra contro gli ex amministratori di una municipalizzata, tra cui Caianiello. Aviene contestato il reato di "turbata libertà degli incanti", ossiad'asta, per aver truccato, secondo l'accusa, un bando di gara ...

