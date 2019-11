FunPlus Phoenix campioni del mondo di League of Legends | è trionfo cinese per il secondo

League of Legends : la squadra cinese FunPlus Phoenix ha vinto il Campionato Mondiale : Il team cinese FunPlus PhoeniX (o FPX) è arrivato in testa alle finali del Campionato Mondiale League of Legends di quest'anno contro il team europeo G2 Esports (G2). Di fronte alla folla, FPX ha vinto contro gli sfidanti europei per 3 a 0. G2 aveva sperato di essere la prima squadra occidentale a vincere la Summoner's Cup in otto anni."Abbiamo perso 3 a 0, ma manterremo la testa alta per il prossimo anno", ha dichiarato il tecnico Fabian ...