Frosinone | a Torrice anziani accompagnati in cabina senza l’autorizzazione dell’Asl | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una vittoria elettorale di appena quattro voti, ma con almeno 18 persone, perlopiù anziane, accompagnate inda parenti o conoscenti, nonostante non risulti alcuna autorizzazione della Asl. Il tutto corredato da denunce di schede sparite e pacchi aperti che dovevano restare sigillati. Tanto che ora indaga la Procura di. La storia di ordinaria denuncia di brogli arriva da un minuscolo centro della Ciociaria, chiamato, dove il 10 giugno scorso è stato eletto sindaco Mauro Assalti, con 1.587 preferenze contro le 1.583 ottenute dal suo rivale, Alfonso Santangeli. La particolarità è che Assalti era sostenuto dalla sindaca uscente Alessia Savo, figlia di Benito Savo – ex deputato di Forza Italia e a sua volta sindaco dal 1985 al 2003 – nonché nipote di monsignor Vincenzo Paglia (Benito Savo è suo cognato), l’arcivescovo apparso nell’inchiesta sulle nomine al Csm per ...

