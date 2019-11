Francesca Manzini imita Mara Venier dopo gli attriti | “Ha preso Il Volo”

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 11 novembre 2019)torna are: “Hail Volo” (Video). Come la prenderà stavolta la conduttrice veneziana?, in barba alle polemiche, è tornata a impersonare, che in passato ha mal digerito un’zione dell’trice, come quest’ultima ha fatto sapere di recente., però, non si è abbattuta e oggi, sui … L'articologli: “HaIl Volo” proviene da Gossip e Tv.

DanielaVitello1 : #Verissimo Francesca Manzini in lacrime in tv: 'Ho sofferto di anoressia e bulimia e ho pensato ad un gesto estremo… - king_2707 : RT @telegnocca: è indubbiamente la star del momento, talento da vendere e bellezza prorompente per la dea Francesca Manzini @FrancescaManza… - infoitcultura : Francesca Manzini in lacrime a Verissimo: 'Ho sofferto di anoressia e bulimia e ho pensato ad un gesto estremo' -